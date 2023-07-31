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О чем говорят незнакомцы О чем говорят незнакомцы
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Bajo terapia О чем говорят незнакомцы 2023 / Испания
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «О чем говорят незнакомцы»

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Яна Еремеева 31 июля 2023, 15:53
Оценка
Мне понравился фильм, много юмора, смотрится на одном дыхании и действительно неожиданная развязка в конце, которая заставляет задуматься. Очень глубокие истории затрагиваются.
Фильм удивил и порадовал, не ожидала такого финала. Я бы сказала интересное решение сюжета.
31 июля 2023, 15:53 Ответить
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