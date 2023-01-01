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Okkar á milli: Í hita og þunga dagsins
Между нами, 1982
1982 / Исландия
5.1
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10
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Рейтинг IMDb: 5.1
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Жанр:
драма
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5.1
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голосов
Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность
1 час 31 минута
Год выпуска
1982
Возраст
18+
Режиссер
Храбн Гюннлёйхссон
В ролях
Мария Эллингсен
Бенедикт Арнасон
Andrea Oddsteinsdóttir
Юлиус Хьёрлеифссон
Margrét Gunnlaugsdóttir
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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