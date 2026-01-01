Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
О персоне
Фильмография
Мария Эллингсен
María Ellingsen
Киноафиша
Персоны
Мария Эллингсен
Мария Эллингсен
María Ellingsen
Дата рождения
22 января 1964
Возраст
62 года
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Комедийный актёр
Популярные фильмы
8.3
Прикосновение
(2024)
6.1
Могучие утята 2
(1994)
5.3
Между нами
(1982)
Фильмография Мария Эллингсен
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Семейный
Год
Все
2024
2013
1994
1982
Все
4
Фильмы
4
Актер
4
8.3
Прикосновение
Touch
драма, мелодрама
2024, Исландия / Великобритания
Смотреть трейлер
4.9
О лошадях и людях
Hross í oss
комедия, драма, мелодрама
2013, Исландия / Германия / Норвегия
Смотреть трейлер
6.1
Могучие утята 2
D2: The Mighty Ducks
комедия, драма, семейный
1994, США
5.3
Между нами
Okkar á milli: Í hita og þunga dagsins
драма
1982, Исландия
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
812 млн часов позади: Netflix выложил весь 3 сезон «Ночного агента» целиком — настоящий подарок на 23 февраля
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова»
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
От «Глухаря» до «Первого отдела»: на 5/5 этот тест пройдут лишь те, кто пересмотрел лучшие детективы НТВ минимум 2 раза
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
«Бес попутал»: советница президента РФ «растоптала» экранизацию Пушкина от Андреасяна – включила в самолете и «захотелось выйти»
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667