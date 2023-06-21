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Герои волшебного леса
Отзывы о мультфильме «Герои волшебного леса»
Perlimps
Герои волшебного леса
2022 / Бразилия / США
Трейлер
6.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Наталья Колобкова
21 июня 2023, 10:32
Оценка
Ооооочень примитивный и скучный мультик. Даже не понятно на какую возрастную категорию рассчитывали создатели? Нарисован примитивно и блекло, сюжет -бред сивой кобылы в лунную ночь. Жалко потраченного времени и денег.
21 июня 2023, 10:32
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Киноафиша.инфо
21 июня 2023, 11:41
в ответ на сообщение
Наталья Колобкова от 21 июня 2023, 10:32
Добрый день! Жаль, что мультфильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
21 июня 2023, 11:41
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