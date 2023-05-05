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Джоди
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Jodi

Джоди, 2023

2023 / Индия
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Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 5 мая 2023
Режиссер
Амбердип Сингх
В ролях
Дилджит Досанджх
Нимрат Кхайра
Дриштий Гаревал
Гуршабад Сингх
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Джоди 1 постер
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