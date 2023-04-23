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Чужой. Вторжение
Отзывы о фильме «Чужой. Вторжение»
Alien Invasion
Чужой. Вторжение
2023 / Великобритания
Трейлер
4.2
Оцените
22
голоса
Рейтинг IMDb: 2.7
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Антон Коптелов
23 апреля 2023, 21:49
Бюджетный Чужой? На это стоит посмотреть, хотя бы из интереса.😄
23 апреля 2023, 21:49
1
0
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Сайд-Ахмед Медагов
13 мая 2023, 22:00
Оценка
Свинка Пеппа по интереснее будет клянусь
13 мая 2023, 22:00
0
0
Ответить
User
13 мая 2023, 22:37
Оценка
Дичь
13 мая 2023, 22:37
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
14 мая 2023, 11:27
в ответ на сообщение
User от 13 мая 2023, 22:37
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился 😕Спасибо за отзыв!
14 мая 2023, 11:27
0
0
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User
14 мая 2023, 22:42
Много лет уважаемая фантастическая франшиза опустилась до уровня молодежного ужастика для даунов. За что?
14 мая 2023, 22:42
0
0
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nesterov.dom
22 мая 2023, 10:14
Оценка
Шляпа полная 🤣
22 мая 2023, 10:14
1
0
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Марсель Сибгатуллин
23 мая 2023, 11:06
Оценка
Досмотрел с третьего раза на компе. В кинотеатре не выдержал бы и половины фильма. Это "Чужой" ? Или наши прокатчики название перевели не так? Всё ради кассового сбора! "Чебурашка-2"!!!)))))))))
23 мая 2023, 11:06
0
0
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