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Чужой. Вторжение Чужой. Вторжение
Киноафиша Фильмы Чужой. Вторжение Отзывы о фильме «Чужой. Вторжение»
Alien Invasion Чужой. Вторжение 2023 / Великобритания
4.2 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 2.7
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Отзывы о фильме «Чужой. Вторжение»

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Антон Коптелов 23 апреля 2023, 21:49
Бюджетный Чужой? На это стоит посмотреть, хотя бы из интереса.😄
23 апреля 2023, 21:49 Ответить
Сайд-Ахмед Медагов 13 мая 2023, 22:00
Оценка
Свинка Пеппа по интереснее будет клянусь
13 мая 2023, 22:00 Ответить
User 13 мая 2023, 22:37
Оценка
Дичь
13 мая 2023, 22:37 Ответить
Киноафиша.инфо 14 мая 2023, 11:27
в ответ на сообщение User от 13 мая 2023, 22:37
Здравствуйте! Жаль, что фильм вам не понравился 😕Спасибо за отзыв!
14 мая 2023, 11:27 Ответить
User 14 мая 2023, 22:42
Много лет уважаемая фантастическая франшиза опустилась до уровня молодежного ужастика для даунов. За что?
14 мая 2023, 22:42 Ответить
nesterov.dom 22 мая 2023, 10:14
Оценка
Шляпа полная 🤣
22 мая 2023, 10:14 Ответить
Марсель Сибгатуллин 23 мая 2023, 11:06
Оценка
Досмотрел с третьего раза на компе. В кинотеатре не выдержал бы и половины фильма. Это "Чужой" ? Или наши прокатчики название перевели не так? Всё ради кассового сбора! "Чебурашка-2"!!!)))))))))
23 мая 2023, 11:06 Ответить
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