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6.3
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Фильмы
Ибрагим
6.3
Ибрагим
, 2020
Ibrahim
Франция / драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
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6.3
В ролях
Абдель Бендаер
Ibrahim Bougaoui
Самир Гесми
Ahmed Bougaoui
Рабах Наит Уфелла
Achille
Луана Байрами
Louisa
Филипп Реббо
Jean
Мэрилин Канто
La prof de compta
Суад Аршан
Déborah
Флоранс Луаре
La femme du magasin
Джамел Барек
L'homme du magasin
Жан-Шарль Клише
Le hipster à l'arrêt du bus
Режиссер
Самир Гесми
Сценарист
Сильви Веред
,
Самир Гесми
,
Camille Lugan
,
Rosa Attab
Композитор
Raphael Elig
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 19 минут
Год выпуска
2020
Премьера онлайн
23 июня 2021
Премьера в мире
27 октября 2020
Дата выхода
23 июня 2021
Франция
Сборы в мире
$125 412
Производство
Why Not Productions, Canal+, Ciné+
Другие названия
Ibrahim
Еще
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
Обновлено 21 марта 2023
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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