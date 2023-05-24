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Мэдисон ведет классическую жизнь тревел-блогера и инфлюенсера со всеми вытекающими. А значит, делится своими селфи на фоне каждой достопримечательности и снимает видео для подписчиков с очередной порцией мудрости. И конечно, она не может просто взять и съесть красивое блюдо до тех пор, пока не сделает идеальное фото. Новая остановка в ее бесконечном маршруте — Таиланд, куда Мэдисон должна была отправиться вместе с бойфрендом на недельный романтический тур. Однако парень не смог составить…