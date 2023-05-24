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Остров иллюзий Остров иллюзий
Киноафиша Фильмы Остров иллюзий Отзывы о фильме «Остров иллюзий»
Influencer Остров иллюзий 2022 / США
7.6 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Отзывы о фильме «Остров иллюзий»

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Наша рецензия

Мэдисон ведет классическую жизнь тревел-блогера и инфлюенсера со всеми вытекающими. А значит, делится своими селфи на фоне каждой достопримечательности и снимает видео для подписчиков с очередной порцией мудрости. И конечно, она не может просто взять и съесть красивое блюдо до тех пор, пока не сделает идеальное фото. Новая остановка в ее бесконечном маршруте — Таиланд, куда Мэдисон должна была отправиться вместе с бойфрендом на недельный романтический тур. Однако парень не смог составить…

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Comon 24 мая 2023, 18:42
Оценка
Хороший фильмец. Сюжет угадывался конечно, но такие фильмы мне нравятся, заставляют быть все время начеку
24 мая 2023, 18:42 Ответить
Киноафиша.инфо 24 мая 2023, 19:30
в ответ на сообщение Comon от 24 мая 2023, 18:42
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
24 мая 2023, 19:30 Ответить
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