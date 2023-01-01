Легенда Ноттингэма, 2022

После трех лет укрытия в отдаленном монастыре Мэриан узнает, что король Ричард Львиное Сердце мертв. Ее возлюбленный Робин Гуд возвращается с войны. Покинув свое убежище, она спешит ему навстречу, но они обнаруживают, что все не так, как кажется. Уильям де Венденал, опальный шериф Ноттингема, вернулся из ссылки и жаждет мести. Попав в засаду, Мэриан и Робин борются за свою жизнь и убегают, но Робин тяжело ранен. Глубоко в лесу, вдали от помощи и преследуемая безжалостными наемниками, Мэриан должна использовать все имеющиеся в ее распоряжении навыки, чтобы сохранить Робину жизнь и доставить его в безопасное место.