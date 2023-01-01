Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Беспринципные в деревне" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Легенда Ноттингэма Легенда Ноттингэма
Киноафиша Фильмы Легенда Ноттингэма
The Adventures of Maid Marian

Легенда Ноттингэма, 2022

2022 / Великобритания
3.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

После трех лет укрытия в отдаленном монастыре Мэриан узнает, что король Ричард Львиное Сердце мертв. Ее возлюбленный Робин Гуд возвращается с войны. Покинув свое убежище, она спешит ему навстречу, но они обнаруживают, что все не так, как кажется. Уильям де Венденал, опальный шериф Ноттингема, вернулся из ссылки и жаждет мести. Попав в засаду, Мэриан и Робин борются за свою жизнь и убегают, но Робин тяжело ранен. Глубоко в лесу, вдали от помощи и преследуемая безжалостными наемниками, Мэриан должна использовать все имеющиеся в ее распоряжении навыки, чтобы сохранить Робину жизнь и доставить его в безопасное место.

3.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.4
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 12+
Режиссер
Билл Томас
Билл Томас
В ролях
Софи-Луиз Крэйг
Софи-Луиз Крэйг
Дженнифер Мэттер
Лэйни Бойл
Доминик Андерсен
Боб Крайер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Легенда Ноттингэма 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Легенда Ноттингэма смотреть онлайн

Легенда Ноттингэма
Смотреть онлайн
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Приложение киноафиши