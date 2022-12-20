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Чук и Гек. Большое приключение
Отзывы о фильме «Чук и Гек. Большое приключение»
Чук и Гек. Большое приключение
2022 / Россия
Трейлер
6.8
Оцените
74
голоса
Рейтинг IMDb: 4.9
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Ира Левандовская
20 декабря 2022, 21:13
Оценка
Отличный семейный фильм!
20 декабря 2022, 21:13
1
0
Ответить
Maryka
20 декабря 2022, 22:51
Оценка
Сказка для детей в возрасте от 4 и максимум до 10 лет, даже не могу сказать, что это семейное кино, ибо как взрослому человеку было не особо интересно смотреть, слишком уж сюжет вышел на грани фантастики и нереалистичности. Новогодняя атмосфера вообще не прослеживалась, разве что даты на календаре стремились к 31 декабря. Впечатлили снежный будто сказочный лес, костюмы и атрибуты в советском стиле. Дети актёры хороши, ничего не сказать, ну и мэтры разумеется тоже. В общем, если у вас есть дети смело ведите их в кино, со мной рядом сидел мальчик лет 3-х, он в прямом смысле пищал от восторга, а это несомненно лучшая оценка. С наступающим!
20 декабря 2022, 22:51
3
0
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sasha.u1
21 декабря 2022, 00:00
Оценка
Очень понравился фильм. Смотрела давным-давно в детстве советский-не впечатлил. Совсем его не помню и если честно, не хотела идти, потому что туманные воспоминания остались, что не стоит.
Работа киностудии,,Вольга'' сочная, яркая, волшебно красочная, завораживающая. Не только фантастический вековой зимний лес, блестящие самоцветами сказочные горы, но и сами приключения с оживающими игрушками, очень колоритными героями(ах, ах, чего стоит только папа-геолог, будто сошедший со страницы журнала, блистающий белозубой улыбкой ; Чук-честный харизматичный кудряш 4 лет и Гек, вместивший в глазах целый мир. Мама немного подкачала, но зато голос хороший и фигурка)
Тут были отзывы, что взрослым вроде не на что смотреть, кроме леса, а многоплановость картины с подоплекой кто увидит кроме мудрого взрослого? Шла заснеженным парком и думала, а ведь в жизни получается, как в кино-только чистые и добрые сердца могут отыскать совсем случайно скрытые сокровища, даже то, что профессиональным геологам недоступно. Почему так бывает....
21 декабря 2022, 00:00
3
0
Ответить
Елена Сууронен
21 декабря 2022, 11:35
Оценка
Неожиданно было обращение к произведению Гайдара в нынешнее время. И не сразу ощутила, что всё-таки оставило неизгладимый след. Это отношение мамы к своим сыновьям! Именно в фильме ярко выражены любовь, принятие, рассудительность по отношению к неспокойным детям! Сразу представила, как в настоящее время мать начала бы орать, ругаться да ещё навесить оплеух в попытках приструнить своих отпрысков! Очень реалистично сняты сцены с дикими зверями (надеюсь, никто из них не пострадал?). А ещё вера в сказку, которая помогала выжить. Спасибо!
21 декабря 2022, 11:35
3
0
Ответить
Роман Редников
23 декабря 2022, 05:41
Оценка
Хороший, добрый семейный фильм, каких сейчас мало. Прекрасно подходит для просмотра всей семьей.
23 декабря 2022, 05:41
2
1
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borisova_lena76
24 декабря 2022, 00:40
Оценка
Прежде чем идти сегодня в кино , прочитала отзывы. Всё позитивно - пошли с ребёнком шести лет . Книгу читали два раза , старый фильм не смотрели . И что хочу сказать : Если бы это увидел Гайдар , то умер бы повторно . Вопрос один : Как согласился сниматься в этом ….. Вдовиченко ? Была о нём лучшего мнения . Фильм ужасов . Первый ужас - это мама , то есть Снегирь , измождённое диетами лицо , показанное сто раз крупным планом - это нечто! Про вторую часть фильма даже говорить не хочу , испоганили всё! Наподобие шедевр в прошлом году смотрели, Конёк Горбунок называется. Вывод один , больше на такие отечественные шедевры не пойду . И да , надеялась , что будет хоть какое-то ощущение праздника , но нет ! Присутствовало ощущение страха .Пришли домой и включили фильм 1953 года . Даже черно-белый посмотрели на одном дыхании . Всё !
24 декабря 2022, 00:40
8
2
Ответить
old_falc
24 декабря 2022, 17:40
Оценка
Трейлер компьютерной игры. Игра актёров? Что можно требовать от цифровой копии? Если у вас есть 1,5 свободного времени почитайте Гайдара.... А лучше посмотрите фильм 1956 года (и сравните). Обычно я в комментариях такого не пишу.... Но настолько всё пластмассово... Не ходите
24 декабря 2022, 17:40
7
2
Ответить
User
25 декабря 2022, 20:37
Согласна с отзывом, что Гайдар повторно умер бы от этого «шедевра». Вначале всё было неплохо. Потом начался треш: мать-ехидна, бросившая озорных детей одних в доме и ушедшая в тайгу без какого-либо оружия. На дворе декабрь, а лед в реке проваливается, как будто это апрель в средней полосе России. Ну и самое интересное: мальчик провалился под лед, его не унесло течением, он в мокром тулупе самостоятельно выбрался из полыньи, разжег каким-то чудесным образом костер и, сидя в сухом свитерочке и штанах, сушит свой тулуп. И вот такое отсутствие логики в каждой сцене! Папаша, увидевший медведя, собирающегося напасть на его семью, вместо того, чтоб выстрелить, радостно им машет и кричит. Видимо, чтоб медведю было сподручнее напасть на тех. Дурдом на выезде, одним словом. Взрослым смотреть это противопоказано.
25 декабря 2022, 20:37
6
1
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karisha82
27 декабря 2022, 08:23
Мнение неоднозначно. С одной стороны хорошие актеры, красивая картинка, начало вообще обещало быть чудесным, с другой сильно затянут сюжет и галлюцинации уже начинали и зрителей посещать от фантазии режиссёра. Из рассказала сделали фантастический приключенческий триллер, но в российском исполнение. В кино нет смысла на него идти точно. Дома можно раз посмотреть.
27 декабря 2022, 08:23
2
0
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borisiselz
28 декабря 2022, 17:10
Оценка
интересное семейное кино
28 декабря 2022, 17:10
0
0
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andreizakharov2413
30 декабря 2022, 14:53
Оценка
Мультфильм очень понравился сюжет понравился и актёры тоже понравились всё понравилось 5 звёзд этому кино(Мультфильм)
30 декабря 2022, 14:53
0
1
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Екатерина Лактюшина
1 января 2023, 18:10
Это отвратительное детище бесталанных осваивателей денежных средств. Результат творческого кризиса. Дальше только нецензурные слова…
1 января 2023, 18:10
3
1
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snp8
1 января 2023, 20:59
Оценка
Еще в начале декабря, увидев трейлер, прочитали с детьми книжку, потом посмотрели советский чук и гек, и 31 декабря сходили на новую версию. Безусловно, многое добавлено от режиссера, но центральная канва фабулы сохранена. Хорошая подача материала, интерактивная картинка. Приятные глазу фильтры как будто на пленку снимали. Доброе кино о семье, верности, храбрости. 8-ми-летка и 4-х-летка одинаково смотрели - не отрываясь.
1 января 2023, 20:59
1
0
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olya.f.ba
2 января 2023, 11:07
Оценка
Отвратительный фильм. Больная фантазия создателей. Совершенно непонятен жанр.
2 января 2023, 11:07
3
0
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User
2 января 2023, 14:26
Оценка
Нормальный фильм.Но слабонервным не смотреть!
2 января 2023, 14:26
0
0
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User
2 января 2023, 22:30
Оценка
Красиво! Актёры чудесно играют, костюмы, декорации порадовали) конечно, наивно-это же добрая сказка, но детям очень понравилось! Взрослым настроение подняло
2 января 2023, 22:30
0
0
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Наталья Корнева
3 января 2023, 11:59
Оценка
Редкостный бред. Жалею и потраченном времени и деньгах
3 января 2023, 11:59
3
0
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User
3 января 2023, 13:24
Оценка
Отличный фильм, очень понравился и мне и детям)
3 января 2023, 13:24
0
0
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shelkovnikova-1989
3 января 2023, 16:57
Оценка
Начало много обещающиеся, потом пошла фантастика, мультик всё таки советского времени и фантастика здесь была ни к чему
3 января 2023, 16:57
1
0
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Ольга Лагунова
3 января 2023, 18:59
Оценка
У меня один вопрос, что курили создатели этого шедевра????к книге ,это произведение, не имеет никакого отношения. Для взрослого скучный, для детей неинтересный. Это самое неинтересное кино, когда я либо сходила. Не рекомендую. Впервые жаль потраченных денег.
3 января 2023, 18:59
2
0
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User
4 января 2023, 13:58
Оценка
По всем кинотеатрам показывают одну и туже херню 🤦♂️
4 января 2023, 13:58
0
0
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vanchikatya
4 января 2023, 14:11
Оценка
Очень ждали эту премьеру, т.к. это любимый рассказ дочери. Она с детства засыпает под аудиосказку Чук и Гек.
Фильм не совсем по книге, в отличие от фильма 1953 г. В этой экранизации была додумка - фантазии Гека, благодаря которой оживают игрушки. А мы ждали текст по книге, было бы интереснее!
4 января 2023, 14:11
0
0
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tumbochka1987
4 января 2023, 14:35
Оценка
Хороший фильм,семейный!
4 января 2023, 14:35
0
0
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old_falc
4 января 2023, 16:22
в ответ на сообщение
sasha.u1 от 21 декабря 2022, 00:00
Оценка
Это беда, если компьютерные картинки воспринимаются, как \"завораживающие\". Если прилизанные, далёкие от реалий мультики становятся захватывающими, а белозубая компьютерная копия актёра является эталоном \"геолога\". Я не удивлюсь, если выяснится, что фильм смонтирован, не выходя из студии с использованием компьютерной. Поэтому герои пластмассовы, события искусственны, диалоги натянуты, а многообразие звуков природы сведены к звучанию фоновой музыки - их нет. Да и актёров там нет - аватары.... Особенно неестественны мальчишки
4 января 2023, 16:22
2
0
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Наталья Расщепкина (Ермац)
5 января 2023, 11:45
Оценка
Ходили с детьми 6 и 8 лет, фильм всём очень понравился, будто в сказку попадаешь, вышли на улицу и только там очнулись. Очень атмосферно снято, фильм очень красивый!!! Ранее ходили на Чебурашку, и пришли к выводу что Чук и Гек не уступает ни на сколько, жаль что рекламы мало, иначе бы люди тоже пошли!
5 января 2023, 11:45
0
0
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Наталья Скорынина
6 января 2023, 14:26
в ответ на сообщение
borisova_lena76 от 24 декабря 2022, 00:40
Оценка
Конек-горбунок и Чук и гек отлично сняты... смотреть одно удовольствие...все снято в современном стиле и это не портит картины.а наоборот придает остроту сюжетам...и как верно заметил предыдущий комментатор остается обалденное послевкусие от обоих фильмов....И ведь правда.."картины с подоплекой "которую увидит только мудрый взрослый!!! А ребятня насладится сказкой...Фильм вышедший в 1953 году-был хорош в свое время...А сейчас век скоростей, компьютеров и очень интерактивных деток....Так ,что фильмы удались на славу...Приятного всем просмотра...
6 января 2023, 14:26
0
0
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Дима Новиков
8 января 2023, 19:05
Оценка
очень понравился 👍советую сходить
8 января 2023, 19:05
0
0
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Михаил Устинов
9 января 2023, 10:27
Оценка
Данное видео невозможно назвать фильмом, даже в двусмысленности, это просто фонтан оттенков шизофрении, если ли такие семьи кто это смотрит? Данное видео невозможно поставить рядом с фильмом Чук и Гек рядом даже из-за названия. Тут нет мотива классического рассказа Аркадия Гайдара, а простой отголосок к пересказу первоклассника.
Бред начала данного видео, вызывает искромётный юмор в том, что создатели не удосужились понять концепцию советского фильма Чук и Гек и книги Гайдара.
В данном видео идёт ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИНИЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, но наши драматурги назовут это позиционирование на что то там.
Можно много чего написать о данном видео.
Кто-то назовёт его новогодним, я заявлю, что этот бред сивой кобылы новым годом там и не пахнет.
И в данном видео можно найти тысячу киноляпов даже без стоп кадра и детального просмотра.
Мне стыдно за это видео что его показывают в кинотеатре.
P.S. За что фонд кино дал денег на это видео ?
9 января 2023, 10:27
1
0
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Викуся Руссо
11 января 2023, 12:22
Оценка
Так себе фильм , кроме старшего брата ничего интересного в фильме не было
11 января 2023, 12:22
0
0
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Станислав Кошеля
30 января 2023, 23:44
Оценка
Хороший семейный, добрый фильм. Не совсем совпадал с реальностью, но это да почти как сказка же
30 января 2023, 23:44
0
0
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Мария Григорьева
10 февраля 2023, 21:07
Оценка
Триллер просто, с середины фильма я в напряжении... Мать ушла в лес на двое суток, дети ночью ушли за ней, этот искусаный медведем лежит дома ... Потом ещё пацан провалился под лёд и как был тулупе , шапке варежках и с ружьём выплыл. Сидит на берегу одежду сушит! Какие там герои марвела? Вот это пионер теперь мой герой
10 февраля 2023, 21:07
0
0
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sasha.u1
13 марта 2023, 18:28
в ответ на сообщение
old_falc от 4 января 2023, 16:22
Оценка
Странно, что вам так показалось. Я впервые и единственный фильм, включая и советские, смотрела на одном дыхании. Здесь хорош баланс между страхом и юмором, когда начинаешь переживать за судьбу мальчишек, мамы, начинаются как тут выразились другие-,, галлюцинации'' автора, и чувство тревоги отходит. Понимаешь, что автор (или судьба), или кто-то там наверху не даст в обиду этих симпатяг, образы которых настолько живо запечатываются в память, что по прошествии трех месяцев после просмотра вживую видишь их улыбку, мимику, слезы и огорчение! Видимо, вы очень чёрствый человек, если вам не доступны живые эмоции, а видите только графику, и не можете думать о разных смыслах сюжета, в том числе неявном
13 марта 2023, 18:28
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0
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Работа киностудии,,Вольга'' сочная, яркая, волшебно красочная, завораживающая. Не только фантастический вековой зимний лес, блестящие самоцветами сказочные горы, но и сами приключения с оживающими игрушками, очень колоритными героями(ах, ах, чего стоит только папа-геолог, будто сошедший со страницы журнала, блистающий белозубой улыбкой ; Чук-честный харизматичный кудряш 4 лет и Гек, вместивший в глазах целый мир. Мама немного подкачала, но зато голос хороший и фигурка)
Тут были отзывы, что взрослым вроде не на что смотреть, кроме леса, а многоплановость картины с подоплекой кто увидит кроме мудрого взрослого? Шла заснеженным парком и думала, а ведь в жизни получается, как в кино-только чистые и добрые сердца могут отыскать совсем случайно скрытые сокровища, даже то, что профессиональным геологам недоступно. Почему так бывает....
Фильм не совсем по книге, в отличие от фильма 1953 г. В этой экранизации была додумка - фантазии Гека, благодаря которой оживают игрушки. А мы ждали текст по книге, было бы интереснее!
Бред начала данного видео, вызывает искромётный юмор в том, что создатели не удосужились понять концепцию советского фильма Чук и Гек и книги Гайдара.
В данном видео идёт ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРИНИЖЕНИЕ СОВЕТСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, но наши драматурги назовут это позиционирование на что то там.
Можно много чего написать о данном видео.
Кто-то назовёт его новогодним, я заявлю, что этот бред сивой кобылы новым годом там и не пахнет.
И в данном видео можно найти тысячу киноляпов даже без стоп кадра и детального просмотра.
Мне стыдно за это видео что его показывают в кинотеатре.
P.S. За что фонд кино дал денег на это видео ?
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