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Новенький Новенький
Киноафиша Фильмы Новенький Отзывы о фильме «Новенький»
Новенький Новенький 2022 / Россия
4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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Отзывы о фильме «Новенький»

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Джек Лондон 20 июня 2022, 09:27
Интересное кино. Рассуждает на сложные темы, и в тоже время не выглядит очень тяжелым. Смотреть стоит однозначно
20 июня 2022, 09:27 Ответить
Андрей Мерзликин 20 июня 2022, 17:16
Отличный подростковый фильм, вряд ли оставит зрителя равнодушным. Жанр, популярный а советское время
и совсем подзабытый сейчас. Рекомендую к просмотру!!!
20 июня 2022, 17:16 Ответить
Ариша Ильиных 22 июня 2022, 18:15
Фильм хороший. Сюжет понравился,хотя во многом очевидный. Актёры играют не очень хорошо. Но все же рекомендую к просмотру
22 июня 2022, 18:15 Ответить
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