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На зеленой земле моей
На зеленой земле моей, 1959: актеры и роли
Na zelyonoy zemle moyey
На зеленой земле моей
1959 / СССР
6.2
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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На зеленой земле моей, 1959: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Викторов
В ролях
Николай Довженко
Надежда Семенцова
Лаврентий Масоха
Lavrenti Masokha
Владимир Савельев
Михаил Егоров
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