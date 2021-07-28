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Морбиус
Отзывы о фильме «Морбиус»
Morbius
Морбиус
2022 / США
Трейлер
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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User
28 июля 2021, 18:19
Ну,ждем!
28 июля 2021, 18:19
0
0
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Салават Сайфуллин
3 ноября 2021, 00:11
Очень рад что вышёл новый трелейр Морбиуса жду не дождусь пойти
3 ноября 2021, 00:11
1
0
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Рустам Муталимов
6 января 2022, 12:32
Фильм был перенесен на 1 апрель
6 января 2022, 12:32
0
0
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ms.2411
16 апреля 2022, 09:56
Джаред Лето красавчик в любой роли😘😘😘😘😘
16 апреля 2022, 09:56
0
0
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Никита Зайцев
1 июля 2022, 23:35
Оценка
Очень классный фильм, мне очень сильно понравился ставлю 5 звёзд!!!!!!!!!!
1 июля 2022, 23:35
0
0
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Comon
5 августа 2022, 22:53
Оценка
Отличный фильм. Не надо верить всяким критикам которые писали что фильм не очень. Фильмец очень на уровне, круче Бэтмана раз в сто, вот там провал полный. А здесь - запуск новой крутой линии Марвела, и Лето прекрасен
5 августа 2022, 22:53
0
0
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Викуся Руссо
6 января 2023, 21:47
Оценка
Самый лучший фильм ,по сравнению с этими кольцами Шан-чи или вечные от Марвел ,5-8 раз его пересмотрела
6 января 2023, 21:47
0
0
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