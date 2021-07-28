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Морбиус Морбиус
Киноафиша Фильмы Морбиус Отзывы о фильме «Морбиус»
Morbius Морбиус 2022 / США
6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Отзывы о фильме «Морбиус»

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User 28 июля 2021, 18:19
Ну,ждем!
28 июля 2021, 18:19 Ответить
Салават Сайфуллин 3 ноября 2021, 00:11
Очень рад что вышёл новый трелейр Морбиуса жду не дождусь пойти
3 ноября 2021, 00:11 Ответить
Рустам Муталимов 6 января 2022, 12:32
Фильм был перенесен на 1 апрель
6 января 2022, 12:32 Ответить
ms.2411 16 апреля 2022, 09:56
Джаред Лето красавчик в любой роли😘😘😘😘😘
16 апреля 2022, 09:56 Ответить
Никита Зайцев 1 июля 2022, 23:35
Оценка
Очень классный фильм, мне очень сильно понравился ставлю 5 звёзд!!!!!!!!!!
1 июля 2022, 23:35 Ответить
Comon 5 августа 2022, 22:53
Оценка
Отличный фильм. Не надо верить всяким критикам которые писали что фильм не очень. Фильмец очень на уровне, круче Бэтмана раз в сто, вот там провал полный. А здесь - запуск новой крутой линии Марвела, и Лето прекрасен
5 августа 2022, 22:53 Ответить
Викуся Руссо 6 января 2023, 21:47
Оценка
Самый лучший фильм ,по сравнению с этими кольцами Шан-чи или вечные от Марвел ,5-8 раз его пересмотрела
6 января 2023, 21:47 Ответить
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