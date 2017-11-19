Женщина в плену, 2017

Пронизывающая психологическая драма, в реальность которой почти невозможно поверить. 52-летняя Мариш 10 лет находится в плену у одной семьи. Она работает по 20 часов в день, но не получает за это ни гроша. Её удостоверение личности изъято, выходить на улицу без спроса запрещено. Набравшись храбрости при съёмках этого фильма, она решает покончить с унижением и стать свободной. «Место, где я снимала на протяжении двух лет, не было скрыто и не находилось на краю цивилизации, — это было посередине Европы. Я хочу начать широкий разговор о феномене современного рабства. Большинство людей даже не слышали об этом, и едва ли есть какие-либо правительственные или неправительственные организации, которые даже дистанционно пытаются с этим справиться», — говорит автор фильма, член Венгерской Киноакадемии, режиссер как игрового, так и неигрового кино, Бернадетт Туза-Риттерр. Мировая премьера фильма состоялась в ноябре прошлого года на кинофестивале IDFA в Амстердаме, именуемом документальными Каннами. В 2018 году картина уже успела побывать в конкурсе Санденса и таких престижных фестивалей документального кино, как: «Doc Point» в Финляндии, «ZagrebDox» в Хорватии, «Tempo» в Швеции, «One World» в Чехии, CPH: DOX в Дании и других. Показ проходит при поддержке Венгерского культурного центра в Москве. Бернадетт Туза-Риттерр лично представит свой фильм.