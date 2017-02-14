Бойс, 2017

Художник, шаман, трикстер, политический активист, теоретик, практик, безумец, шарлатан — кем же на самом деле был Йозеф Бойс? Это слишком простой вопрос для такого сложного проекта, в который Бойс превратил всю свою жизнь. И слишком серьезный. «Ни одна революция не делается без улыбки», — говорил Бойс, с одинаковым азартом рассуждая об искусстве и политике. Фильм Андреса Файеля показывает Бойса во всех его ипостасях и дает ему право говорить за самого себя: в интервью, общественных выступлениях, художественных акциях и просто в быту Бойс задает радикальные политические, культурологические и экзистенциальные вопросы, которые нуждаются в ответах и сегодня, спустя тридцать лет. Благодаря уникальной работе с огромным архивным материалом «Бойс» войдет в историю кинематографа как первый документальный фильм о художнике, попавший в конкурсную программу кинофестиваля категории «А», и первый немецкий документальный фильм в конкурсе Берлинале.