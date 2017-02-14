Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бойс
Киноафиша Фильмы Бойс
Beuys

Бойс, 2017

2017 / Германия
6.7 Оцените
14 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Художник, шаман, трикстер, политический активист, теоретик, практик, безумец, шарлатан — кем же на самом деле был Йозеф Бойс? Это слишком простой вопрос для такого сложного проекта, в который Бойс превратил всю свою жизнь. И слишком серьезный. «Ни одна революция не делается без улыбки», — говорил Бойс, с одинаковым азартом рассуждая об искусстве и политике. Фильм Андреса Файеля показывает Бойса во всех его ипостасях и дает ему право говорить за самого себя: в интервью, общественных выступлениях, художественных акциях и просто в быту Бойс задает радикальные политические, культурологические и экзистенциальные вопросы, которые нуждаются в ответах и сегодня, спустя тридцать лет. Благодаря уникальной работе с огромным архивным материалом «Бойс» войдет в историю кинематографа как первый документальный фильм о художнике, попавший в конкурсную программу кинофестиваля категории «А», и первый немецкий документальный фильм в конкурсе Берлинале.

6.7 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 14 февраля 2017
Возраст 18+
Режиссер
Андрес Файель
В ролях
Андрес Файель
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бойс 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Бойс
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Приложение киноафиши