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Ферма «Мадбаунд» Ферма «Мадбаунд»
Киноафиша Фильмы Ферма «Мадбаунд» Награды и номинации фильма Ферма «Мадбаунд»
Mudbound Ферма «Мадбаунд» 2017 / США
7.4 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Награды и номинации фильма Ферма «Мадбаунд»

Вся информация о фильме
Золотой глобус 2018 Золотой глобус 2018
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2018 Премия Гильдии киноактеров США 2018
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший актёрский состав в игровом кино
Номинант
Оскар 2018 Оскар 2018
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучшая операторская работа
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Лучший адаптированный сценарий
Номинант
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