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Собрались как-то посредственный актёр, бывший боксёр, несостоявшийся креативный директор и закомплексованный банковский работник на ограбление. Звучит как начало не очень смешного анекдота. Да и выглядит затравка фильма примерно так же. Итак, вышеупомянутая четвёрка из-за рискованных операций банка теряет все свои накопления, причём происходит это в весьма непростой жизненный момент для каждого из них. И решают новые знакомцы забрать у банка деньги, по праву принадлежащие им. Тем более что…