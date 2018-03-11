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Конфетки-бараночки, тортики-пирожки – милая девушка Аня знает о сладостях все. Грамоты «Лучший кондитер» тому свидетель. Однако профессиональное рвение приносит и другие плоды: они (плоды) особенно заметны в зеркале в виде пухленьких складочек на том месте, где раньше имелась талия. Да и весы вдруг стали показывать какую-то неприличную цифру. Последствия не заставили долго себя ждать: любимый-единственный бросил Аню прямо во время свадьбы. Правда, свадьба была не её, а лучшего…