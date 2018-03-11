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Я худею Я худею
Киноафиша Фильмы Я худею Отзывы о фильме «Я худею»
Я худею 2018 / Россия
7.3 Оцените
123 голоса Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Я худею»

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Наша рецензия

Конфетки-бараночки, тортики-пирожки – милая девушка Аня знает о сладостях все. Грамоты «Лучший кондитер» тому свидетель. Однако профессиональное рвение приносит и другие плоды: они (плоды) особенно заметны в зеркале в виде пухленьких складочек на том месте, где раньше имелась талия. Да и весы вдруг стали показывать какую-то неприличную цифру. Последствия не заставили долго себя ждать: любимый-единственный бросил Аню прямо во время свадьбы. Правда, свадьба была не её, а лучшего…

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Ольга 11 марта 2018, 00:34
Оценка
Не смотря на то что фильм очечественный))годный)и даже есть мораль, есть смысл!так что советую
11 марта 2018, 00:34 Ответить
Григорий Дороднов 12 марта 2018, 09:27
Оценка
Замечательный фильм! По эмоциональным вспышка,на уровне фильма( Движение в верх)!
12 марта 2018, 09:27 Ответить
Екатерина Казакова 12 марта 2018, 10:08
Как ни странно, но фильм классный! Красивый Нижний, Шнур в своем репертуаре (отжиг под "фристайло фака мака фо" :DDDD), актеры незамыленные. Посмотрите, наверняка понравится.
12 марта 2018, 10:08 Ответить
Лариса Чиликина 12 марта 2018, 17:56
Думала, что будет смешно. Но... Тема интересная. Как полюбить себя? Что нужно сделать для этой любви?
12 марта 2018, 17:56 Ответить
Юлия Лисачёва 13 марта 2018, 18:04
Оценка
5 из 5 по всем параметрам !!! И мораль, и юмор, и красота, и операторская работа, и игра актеров ,все- все очень приятно смотреть!
13 марта 2018, 18:04 Ответить
partisanka31 14 марта 2018, 19:16
Оценка
Посмеялась от души!!Для тех, кто с каждого понедельника хочет начать худеть-мотивация..Женщины могут всё..Мораль-не стоит запускать себя, всегда надо быть в форме и быть готовой к любому повороту судьбы..Понравился толстяк-добродушный..
14 марта 2018, 19:16 Ответить
89174507049 16 марта 2018, 22:00
Оценка
шедеврально! головокружительные виды! прекрасная операторская работа! Актёры играют гениально, не смотря на то, что некоторые подобраны с инстаграма и это их дебют. Главная героиня сыграла очень натурально. в фильм погруаешься полностью.
16 марта 2018, 22:00 Ответить
Андрей 17 марта 2018, 11:06
Оценка
фильм на один раз!
Курцын утомил таким типажом, а вот на Кулика "рыхлого" посмотрел бы еще, какие роли он возьмёт, ну и Шнур, наверно, просто молодец, как говорил Лёша из Квартета И! ;)))
в целом, фильм качественный, на мой взгляд, по съёмке(картинке), но видов Н-Н хотелось бы больше! сюжет наипростейший - идеален для простой комедии.
5 баллов из 10ти!
рекомендовать не стал бы
17 марта 2018, 11:06 Ответить
Элина Хамзаева 18 марта 2018, 22:22
Оценка
За последние несколько лет, на мой взгляд один из лучших отечественных фильмов. Молодцы!
18 марта 2018, 22:22 Ответить
uru-aleksandr 3 апреля 2018, 15:12
Оценка
В кое то веки что-то стоящее сняли
3 апреля 2018, 15:12 Ответить
mr-vvn 8 апреля 2018, 19:40
Оценка
Фильм понравился, молодцы ребята. На следующий день после просмотра проехал на велосипеде 50км)
8 апреля 2018, 19:40 Ответить
Марина Мигурина 14 апреля 2018, 11:07
Оценка
Очень интересный фильм, рекомендую! Смеялась до слез весь сеанс. Легкий , без глубоких анализов сценарий. Очень хорошо поставлен! Российские кинематографы молодцы!
14 апреля 2018, 11:07 Ответить
Алина Веснаева 26 декабря 2019, 11:06
Оценка
Суть фильмы в том, что обычная девушка когда-то была худенькой и стройной, стала толстой. Но произошло это точно из-за хорошей жизни: работа на кондитерской фабрике, удачная личная жизнь, жизнь в большом городе (Нижний Новгород), постоянный полный холодильник еды. А не из-за каких-то глубоких причин, о которых нам хотят рассказать в фильме. В таком случае она бы уже с самого детства была пухлой. Поэтому эти псевдопричины и псевдомудрость ничем не цепляет. «Любите себя такими, какие вы есть», «Делайте это не ради других, а ради себя». Все эти цитаты в конце смотрятся нелепо, учитывая, что девушка, которая говорит про любовь, не полюбила себя такой, и делала всё как раз-таки не для себя.
26 декабря 2019, 11:06 Ответить
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