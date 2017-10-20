Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Оборотни
Киноафиша Фильмы Оборотни
Shapeshifters

Оборотни, 2017

2017 / Швеция
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

История твоей страны — это обязательно часть твоей личной истории, ее войны — это непременно твои войны? На вопрос «Откуда ты?» большинство людей может ответить просто: назвать город, в крайнем случае — страну. Но Софи Вьюковик такая ясность никогда не была знакома. Рожденная в еще довоенной Югославии, она провела детство в Австралии и Китае, юность — в Швеции. Перемещаясь по миру со своими родителями-эмигрантами, она пыталась, как и они, не помнить о своих корнях, чувствовать себя своей в чужих родинах, принадлежать каждый раз только той земле, которая приютила. Как «девочки-оборотни» из японской манги, которой Софи увлекалась вместе со своей школьной подругой-иммигранткой, она мечтала научиться менять форму, «красть» идентичности других людей, говорить их голосами, на их языках. Но взросление неизбежно принесло с собой вопросы: что есть дом? Родной язык — это язык родителей или тот, на котором ты впервые стал осознавать себя? История твоей страны — это обязательно часть твоей личной истории, ее войны — это непременно твои войны? Полнометражный дебют Софи Вьюковик «Оборотни» — лирический автопортрет, где Большая История служит фоном для личного самоопределения, а старые хоум-видео становятся свидетельствами эпохи. Оправдывая свое название, фильм постоянно перевоплощается: смешивает разные языки, реальности, жанры, прожитый опыт и вымысел, зрелые размышления и модную постинтернет-музыку.

6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 20 октября 2017
Режиссер
Софи Вьюковик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Оборотни 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Молодой человек
Молодой человек
2022, Россия, комедия
Related video
Близкие не стали молчать: правда о здоровье Вайкуле вышла наружу
В спорах о сыне Плющенко поставили точку: Мишин все объяснил
Концерт отменен: сын Орбакайте покаялся перед фанатами
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Нинидзе решилась на откровения о личной жизни: хватило нескольких слов
Пугачевой ничего не принадлежит: назван истинный владелец замка в Грязи
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Позволила лишнее: Меган Маркл заставила принца Гарри краснеть
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
«Вспомнила молодость»: оскандалившаяся Ивлеева пошла вразнос
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду
Приложение киноафиши