Оборотни, 2017

История твоей страны — это обязательно часть твоей личной истории, ее войны — это непременно твои войны? На вопрос «Откуда ты?» большинство людей может ответить просто: назвать город, в крайнем случае — страну. Но Софи Вьюковик такая ясность никогда не была знакома. Рожденная в еще довоенной Югославии, она провела детство в Австралии и Китае, юность — в Швеции. Перемещаясь по миру со своими родителями-эмигрантами, она пыталась, как и они, не помнить о своих корнях, чувствовать себя своей в чужих родинах, принадлежать каждый раз только той земле, которая приютила. Как «девочки-оборотни» из японской манги, которой Софи увлекалась вместе со своей школьной подругой-иммигранткой, она мечтала научиться менять форму, «красть» идентичности других людей, говорить их голосами, на их языках. Но взросление неизбежно принесло с собой вопросы: что есть дом? Родной язык — это язык родителей или тот, на котором ты впервые стал осознавать себя? История твоей страны — это обязательно часть твоей личной истории, ее войны — это непременно твои войны? Полнометражный дебют Софи Вьюковик «Оборотни» — лирический автопортрет, где Большая История служит фоном для личного самоопределения, а старые хоум-видео становятся свидетельствами эпохи. Оправдывая свое название, фильм постоянно перевоплощается: смешивает разные языки, реальности, жанры, прожитый опыт и вымысел, зрелые размышления и модную постинтернет-музыку.