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В твоих мечтах, 2016

2016 / Чехия / Болгария / Словакия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

Упрямица Лаура мечтает присоединиться к компании мастеров паркура. Опасное занятие не очень будоражит сознание подростка, ведь главным стимулом сдружиться с рисковыми ребятами оказывается симпатия к лидеру группы. Люк вряд ли обратить внимание на домоседку, погрузившуюся в девичьи грезы, но поклонница не сдается.
Мечты рисуют приятные картины погружения в экстремальный мир, но реальность убеждает девушку, что ей нечего грезить об опасном занятии. Вопреки неблагоприятным обстоятельствам девушка продолжает мечтать. Однажды два параллельных измерения пересекаются, предлагая фантазерке выбрать для себя новую реальность

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 15 февраля 2016
Возраст 18+
Режиссер
Петр Оукропец
В ролях
Иван Мартинка
Клара Мелишкова
Адам Мислик
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма В твоих мечтах 1 постер
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