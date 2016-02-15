В твоих мечтах, 2016

Упрямица Лаура мечтает присоединиться к компании мастеров паркура. Опасное занятие не очень будоражит сознание подростка, ведь главным стимулом сдружиться с рисковыми ребятами оказывается симпатия к лидеру группы. Люк вряд ли обратить внимание на домоседку, погрузившуюся в девичьи грезы, но поклонница не сдается.

Мечты рисуют приятные картины погружения в экстремальный мир, но реальность убеждает девушку, что ей нечего грезить об опасном занятии. Вопреки неблагоприятным обстоятельствам девушка продолжает мечтать. Однажды два параллельных измерения пересекаются, предлагая фантазерке выбрать для себя новую реальность