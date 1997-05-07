Оповещения от Киноафиши
Адам Мислик
Adam Misík
Адам Мислик
Адам Мислик
Adam Misík
Дата рождения
7 мая 1997
Возраст
28 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Композитор
Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
5.8
Мы 2
(2014)
5.7
Holka od vedle
(2025)
5.2
В твоих мечтах
(2016)
Фильмография Адам Мислик
Жанр
Все
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
2025
2016
2014
Все
3
Фильмы
3
Актер
3
5.7
Holka od vedle
комедия
2025, Чехия
5.2
В твоих мечтах
Ani ve snu!
мелодрама
2016, Чехия / Болгария / Словакия
5.8
Мы 2
My 2
драма, мелодрама
2014, Чехия
