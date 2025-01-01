John Fox Я помню, как часто смотрел на Башню. И с Главного проспекта видно, что там написана библейская фраза из Библии: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Я много над этим думал. Одна из истин, которую я усвоил... В том, что среди нас ходят монстры. Есть люди, которые мыслят непостижимые мысли и совершают непостижимые поступки.