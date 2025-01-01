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Киноафиша Фильмы Башня Цитаты из фильма Башня

Цитаты из фильма Башня

John Fox Я помню, как часто смотрел на Башню. И с Главного проспекта видно, что там написана библейская фраза из Библии: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными». Я много над этим думал. Одна из истин, которую я усвоил... В том, что среди нас ходят монстры. Есть люди, которые мыслят непостижимые мысли и совершают непостижимые поступки.
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Walter Cronkite Ужас этих, больных среди нас, должен быть найден в ужасе нашей гиперцивилизации. Странное потворство насилию, неуважение к жизни, частично воспитанное правительствами, которые, преследуя доктрину самообороны, учат свою молодёжь убивать и калечить. Общество, в котором самые популярные газетные комиксы, телепередачи и фильмы — это те, что изобретают новые способы причинения телесных повреждений. Народ, который как-то может молчать, в то время как собственная цивилизация, кажется, рушится под натиском философии пещерного человека — что сила есть право. Вероятно, преступление Чарльза Джозефа Уитмена было преступлением общества.
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