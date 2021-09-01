Also known as

Nihon chinbotsu, Submersion of Japan, A Submersão do Japão, Der Untergang Japans, Dünyanin Sonu, El hundimiento del Japón, I katastrofi irthe apo ton vytho ton okeanon, Iaponiis dagupva, Japan Sinks, La submersion du Japon, Morte no Sol Nascente, Nippon Chinbotsu, Panik über Tokio, Pianeta Terra: anno zero, Planitis Gi: Ora miden, S.O.S. Jorden sjunker, Scufundarea Japoniei, SOS - jorden skälver, SOS - maa vajoaa, Tidal Wave, Zagłada Japonii, Гибель Японии, Потъването на Япония, 日本沈没（1973）, Das letzte Inferno - Der Untergang Japans, 日本沈没：1973

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