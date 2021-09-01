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Poster of Tidal Wave
5.6
Kinoafisha Films Tidal Wave
5.6

Tidal Wave

, 1973
Nippon chinbotsu
Japan / Thriller, Sci-Fi / 18+
Poster of Tidal Wave
5.6

Cast

Lorne Greene
Ambassador Warren Richards
Keiju Kobayashi
Keiju Kobayashi
Dr. Tadokoro (D-1 Project Leader)
Rhonda Leigh Hopkins
Fran
Hiroshi Fujioka
Toshio Onodera (Submarine Wadatsumi Pilot)
Tetsurō Tamba
Prime Minister Yamamoto
Ayumi Ishida
Reiko Abe
Shôgo Shimada
Watari (Political Fixer)
John Fujioka
Narita
Andrew Hughes
Australian Prime Minister
Nobuo Nakamura
Japanese Ambassador to Australia
Director Shirô Moritani
Writer Shinobu Hashimoto, Sakyô Komatsu
Composer Masaru Satô
Cast and Crew

Film details

Country Japan
Runtime 2 hours 23 minutes
Production year 1973
World premiere 29 December 1973
Release date
7 November 1974 Germany
29 December 1973 Japan
MPAA PG
Worldwide Gross $38,150,000
Production Toho Eizo Co., Toho Pictures, Toho
Also known as
Nihon chinbotsu, Submersion of Japan, A Submersão do Japão, Der Untergang Japans, Dünyanin Sonu, El hundimiento del Japón, I katastrofi irthe apo ton vytho ton okeanon, Iaponiis dagupva, Japan Sinks, La submersion du Japon, Morte no Sol Nascente, Nippon Chinbotsu, Panik über Tokio, Pianeta Terra: anno zero, Planitis Gi: Ora miden, S.O.S. Jorden sjunker, Scufundarea Japoniei, SOS - jorden skälver, SOS - maa vajoaa, Tidal Wave, Zagłada Japonii, Гибель Японии, Потъването на Япония, 日本沈没（1973）, Das letzte Inferno - Der Untergang Japans, 日本沈没：1973

Film rating

5.6
Rate 10 votes
5.6 IMDb
Updated 1 September 2021
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