Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Stray Kids: The dominATE Experience» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы Алхимия Арктики

Алхимия Арктики

Arctic Alchemy 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Крис — потомственный пивовар, и у него есть мечта: добраться до северных вод, чтобы восстановить там рецепт арктического эля XIX века. По дороге Крис встречает разных людей и рассказывает им историю этого напитка. На протяжении пути пятеро мужчин пытаются стать одной командой, но у них это не очень хорошо выходит. Не доехав до берегов Гудзонского залива, их покидает самый старший по возрасту член команды — Дик. Парни, несмотря на потерю, продолжают путь дальше. Окончательно сплотившись, они достигают цели, и теперь им предстоит самое главное — осуществить мечту Криса и найти себя в этом путешествии.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 2015
Производство DOKer Project, Hammersmith Ventures
Другие названия
Arctic Alchemy, Алхимия Арктики

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 15 голосов
8.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Stray Kids: The dominATE Experience
Stray Kids: The dominATE Experience
2026, Южная Корея / США, документальный, музыка
Сказка о царе Салтане
Сказка о царе Салтане
2026, Россия, семейный, фэнтези, приключения
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Уволить Жору
Уволить Жору
2026, Россия, комедия, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
На Западе тоже смотрят «Невский» с Васильевым: иностранцы называют сериал продолжением «Улиц разбитых фонарей»
Такого жуткого финала для Есении в «Методе» никто не желал: почему героиня исчезла в третьем сезоне
Почему Хюррем звали Роксоланой и действительно ли она была русской? Историческая правда о любимой Сулеймана
Не зашел новый «Повелитель мух»? Вот 7 сериалов на замену – включайте любой, не прогадаете
«Гораздо больше, чем в книгах»: сериал «Гарри Поттер» от НВО перепишет канон Роулинг от и до – даже актеры уже не скрывают
Этот фильм из России «очень похож на Сайлент Хилл»: концовка впечатляет не меньше, чем встреча с Пирамидоголовым
Этот фильм с Мягковым решили «стереть» из истории СССР: получил приз за рубежом, но не угодил верхушке
Этот сериал снят создателем «Во все тяжкие» 11 лет назад: несмотря на оценку 8.4, остается в тени
Саша Белый – предатель и стукач: досмотрел китайскую «Бригаду» до половины и хочу забыть, как страшный сон
Оценка 8.2 не спасла «Невский» от ляпа: «нельзя было найти консультанта?», – задаются вопросом зрители
Культовую сцену с текилой из «Во вся тяжкие» зрители зря считали ляпом целых 10 лет: пересмотрел «Сола» и понял, в чем подвох
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше