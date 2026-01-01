Крис — потомственный пивовар, и у него есть мечта: добраться до северных вод, чтобы восстановить там рецепт арктического эля XIX века. По дороге Крис встречает разных людей и рассказывает им историю этого напитка. На протяжении пути пятеро мужчин пытаются стать одной командой, но у них это не очень хорошо выходит. Не доехав до берегов Гудзонского залива, их покидает самый старший по возрасту член команды — Дик. Парни, несмотря на потерю, продолжают путь дальше. Окончательно сплотившись, они достигают цели, и теперь им предстоит самое главное — осуществить мечту Криса и найти себя в этом путешествии.