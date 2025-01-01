В этом было что-то бездумное. Что-то ослепляющее, к тому же к экстренной ситуации — то, что мы позволили детям сопровождать нас. То, что мы без вопросов перешли границу снова. Это не был Мигель. Я не был собой. Но вместе — это была нужда. А быть нужным значило всё.