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Киноафиша Фильмы Последнее лицо Цитаты из фильма Последнее лицо

Цитаты из фильма Последнее лицо

Moussa Жизнь тяжелая. Нужно с кем-то её разделить.
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Miguel Leon Твой отец часто отсутствовал?
Wren Я думаю, дети пишут слово «любовь» как «в-р-е-м-я»
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Wren В этом было что-то бездумное. Что-то ослепляющее, к тому же к экстренной ситуации — то, что мы позволили детям сопровождать нас. То, что мы без вопросов перешли границу снова. Это не был Мигель. Я не был собой. Но вместе — это была нужда. А быть нужным значило всё.
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Wren Внимание Мигеля уменьшало мои страхи в этом ужасном месте. Здесь. В это время. Где детей кормили смесями амфетаминов и галлюциногенов, убеждённые командирами, что, съев сердца врагов, они станут невидимы в бою.
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Раненый пациент Спасибо, во имя Иисуса.
Мигель Леон Во имя Иисуса?
[смеётся]
Мигель Леон Я бы предпочёл — во имя тебя и меня?
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