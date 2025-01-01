WrenЯ думаю, дети пишут слово «любовь» как «в-р-е-м-я»
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WrenВ этом было что-то бездумное. Что-то ослепляющее, к тому же к экстренной ситуации — то, что мы позволили детям сопровождать нас. То, что мы без вопросов перешли границу снова. Это не был Мигель. Я не был собой. Но вместе — это была нужда. А быть нужным значило всё.
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WrenВнимание Мигеля уменьшало мои страхи в этом ужасном месте. Здесь. В это время. Где детей кормили смесями амфетаминов и галлюциногенов, убеждённые командирами, что, съев сердца врагов, они станут невидимы в бою.