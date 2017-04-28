Наша рецензия

У Майкла Аптеда был сильный актерский состав, один из лучших нереализованных сценариев и благодатная почва для экспериментов. Жанр «анти-бондианы» для зрителей, уставших от бесконечных похождений агентов Mi6, но еще не насмотревшихся на истории про суперагентов, стал довольно популярен в последнее время, особенно если Бонд в юбке. Персонаж Пегги Картер, получивший собственный сериал «Агент Картер», довольно быстро из любовного интереса Капитана Америки превратился в…