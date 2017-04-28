У Майкла Аптеда был сильный актерский состав, один из лучших нереализованных сценариев и благодатная почва для экспериментов. Жанр «анти-бондианы» для зрителей, уставших от бесконечных похождений агентов Mi6, но еще не насмотревшихся на истории про суперагентов, стал довольно популярен в последнее время, особенно если Бонд в юбке. Персонаж Пегги Картер, получивший собственный сериал «Агент Картер», довольно быстро из любовного интереса Капитана Америки превратился в…
В последние годы сложно назвать сколько-нибудь значительное количество наименований среди боевиков, заслуживающих пристального внимания и отличающихся интересным и интригующим сюжетом, а не только эффектным визуальным рядом, маскирующим беспощадный и невменяемый цирк. К такому цирку зритель привыкал долгие годы и, кажется, свыкся с этим положением дел, начав забывать о существовании боевиков несколько иного сложения – осмысленных и напряжённых. «Секретный агент» не находился в поле моего зрения и узнал я о нём уже незадолго до его премьеры. После просмотра трейлера я был приятно удивлён и градус моего ожидания переместился к положительным значениям, особенно мой интерес был связан с участием в проекте Нуми Рапас, замечательно справившейся с ролью Лисбет Саландер в шведской экранизации трилогии «Миллениум» Стига Ларссона. К моему большому сожалению, ни Нуми Рапас, ни Орландо Блум, ни Майкл Дуглас с Джоном Малковичем были неспособны спасти фильм, страдающий практически по всем направлениям. Дабы не быть голословным, перейдём к сути.
Сюжет картины представляет собой довольно типичную для жанра историю: оперативник ЦРУ Элис не смогла предотвратить теракт, унесший множество жизней, поэтому находится не у дел и вяло пытается рефлексировать по поводу произошедшего. Как водится, экстренные обстоятельства, вкупе с уговорами начальника мобилизуют Элис на возвращение к работе оперативника. Далее всё в лучших (или худших?) традициях: небольшое задание оказывается подставой и ставит под удар не только британское отделение ЦРУ и королевскую разведку, но и жителей Лондона.
Первые минуты фильма производят довольно неплохое впечатление, тема терроризма в Европе выглядит пугающе актуально, а начальные этапы повествования постепенно формируют интригу и даже дают надежду на действительно интересное развитие событий. Но всё первое впечатление очень быстро уничтожается откровенно слабыми персонажами с нелепой мотивацией, поступающими глупо и противореча всякой логике и здравому смыслу. Ярчайшим примером может стать сама главная героиня, переживающая из-за своего прошлого и постоянно напоминающая нам об этом посредством флэшбеков и скупой слезы, но, само собой, дело не в рефлексии как таковой, а в том, как персонаж реагирует на всё происходящее вокруг него. Когда Элис обнаруживает взломщика в квартире, она его обезоруживает, но уже спустя какое-то время без лишних вопросов принимает его помощь, удовлетворившись тем, что это бывший морпех, который «просто хочет помочь». Оказавшись в отчаянном положении, Элис без колебаний ставит под удар жизнь обычного гражданина, да еще и использует его собаку в качестве пушечного мяса. А когда в качестве приманки используют её восемнадцатилетнего знакомого, она вяло протестует и быстро соглашается. Подобные ситуации ставят под вопрос не только душевные терзания Элис, но и её адекватность. Стоит отметить, что героиня выступает тут не единственным примером сценарного безумия, так спецслужбы не удосуживаются проверить место проведения встречи, а профессиональный стрелок не делает контрольных выстрелов после попадания в тело.
Не менее важное влияние на всю структуры ленты оказали политкорректность и шаблоны в одном лице, какой бы глупостью это не казалось. Фильм полностью пропитан новыми «обратными» стереотипами и в сюжете эти стереотипы находят максимальное применение. Уже можно считать каноничным тот факт, что новый ужасающий вирус был разработан ни где-нибудь, а в Советском Союзе, с понятно какими целями. Но такими шалостями, привычными по обе стороны океана, дело не ограничивается и чем дальше в лес, тем больше дров. По мере развития сюжета невероятным образом оказывается, что террористов-то и нет практически, а за всеми ужасами террористических атак стоят белые мужчины в строгих костюмах. Я вас не обману, если скажу, что в фильме не оказалось ни одного злодея ближневосточной принадлежности. Более того, одной из самых колоритных сцен можно назвать момент, когда боевик, проливая слёзы, отказывается совершить финальный акт, но очередной белый мужчина (да еще и блондин) бессердечно приканчивает мученика и сам запускает местную «машину смерти». Забавно то, что и в контексте равенства сценаристы дали маху, показав одного темнокожего персонажа неприлично глупым, с нарочито подчеркнутыми социальными проблемами и образом жертвы. Сей паззл собирается постепенно, но уже к середине фильма становится непростительно очевидным, вызывая кривую ухмылку.
Последний гвоздём, навечно заколачивающим хоть какой-нибудь потенциал, становится актёрская игра. Это не касается Майкла Дугласа или Джона Малковича, но, как ни прискорбно, касается Нуми Рапас и Орландо Блума. Честно признаюсь, я не видел Орландо Блума со времен «Пиратов Карибского моря», но при просмотре «Секретного агента» у меня сложилось стойкое впечатление, что актёр никак не изменился за прошедшие годы, он продолжает играть один единственный типаж, но делает это как-то с ленцой. Более того, кажется, что ему вообще нет дела до происходящего на экране. Нуми Рапас же, невзирая на место солиста, показала себя лишь в качестве очередного терминатора в юбке, проходя весь фильм с одним единственным выражением лица, являющим смесь ярости и скорби.
Подводя итог, хочется сказать о том, что очень часто нам встречаются ничем не выдающиеся картины, особенно это справедливо для различных экшен-фильмов. Но так уж продиктовано трендами индустрии, что большинство из этих «средних» фильмов обладают хоть каким-то приблизительным стандартом, в рамках которого они стараются держаться. «Секретный агент» соответствует своему названию в отечественном прокате, подобное наименование настолько тривиальное, что вы рискуете его забыть по дороге в кинотеатр. И всё было бы ничего, всё было бы «средне», если бы не ядерная смесь глупого сценария, деревянных персонажей, ленивой актёрской игры и желания съёмочной команды угодить всем социальным группам, без оглядки на здравый смысл. Сумма этих слагаемых не оставляет фильму никаких шансов, поэтому, несмотря на то, что я не люблю быть категоричным, рекомендовать фильм «Секретный агент» я не могу никому.
П.с. Вчера по регионалке показывали всех братьев и сестер. ("Брат", "Брат-2" и "Сестры") 20 раз пересматривал.И так на душе светло. Намного светлее и теплее, чем от "Секретного агента". А может прав Проханов? И мы действительно другие? И "Тектоническая платформа" и "Особый путь" и прочее, прочее.....Не знаю. Но от прежних слов не отказываюсь. Фильм действительно неплохой. Но......
Автор отзыва - Сергей Батт
Режиссёр Майкл Эптед снял "И целого мира мало" с Пирсом Броснаном. Всё-таки до уровня Бонда и агенту Элис далеко, и всему фильму тоже.
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