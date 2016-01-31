В канун этого Нового Года заблиставшая сравнительно недавно звезда современного российского кинематографа по имени Жора Крыжовников дарит зрителям повод не только вновь насладиться любимыми отечественными хитами, но и самим поучаствовать в их исполнении. Добавив к слову «комедия» приписку «караоке», дав главным героям в руки микрофоны, чтобы они могли петь при каждом удобном случае, и поместив закрашиваемый текст на экран, режиссёр претендует на создание совершенно…
И если вы, уважаемые знатоки кино, тут разбрызгиваете слюну, так и не ходите в кинотеатры - наслаждайтесь домашней коллекцией Тарковского и Параджанова. И обсуждайте все прелести занудной режиссуры в своём тесном кругу.
Есть жанр - кино развлекательное. И в этом жанре частенько бывают хорошие фильмы!
Объективно в этом фильме не к чему придраться.
Всё сделано эстетично, профессионально, со вкусом и простой человеческой мыслью!
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