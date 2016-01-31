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В канун этого Нового Года заблиставшая сравнительно недавно звезда современного российского кинематографа по имени Жора Крыжовников дарит зрителям повод не только вновь насладиться любимыми отечественными хитами, но и самим поучаствовать в их исполнении. Добавив к слову «комедия» приписку «караоке», дав главным героям в руки микрофоны, чтобы они могли петь при каждом удобном случае, и поместив закрашиваемый текст на экран, режиссёр претендует на создание совершенно…