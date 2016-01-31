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Самый лучший день 2015 / Россия
5.9 Оцените
49 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Отзывы о фильме «Самый лучший день»

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Наша рецензия

В канун этого Нового Года заблиставшая сравнительно недавно звезда современного российского кинематографа по имени Жора Крыжовников дарит зрителям повод не только вновь насладиться любимыми отечественными хитами, но и самим поучаствовать в их исполнении. Добавив к слову «комедия» приписку «караоке», дав главным героям в руки микрофоны, чтобы они могли петь при каждом удобном случае, и поместив закрашиваемый текст на экран, режиссёр претендует на создание совершенно…

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Alessia 31 января 2016, 23:00
Фильм неожиданно понравился!:) Смешной:) И песни очень в тему. Интересно было посмотреть. Для праздничных дней самое то!
31 января 2016, 23:00 Ответить
z777 31 января 2016, 23:00
если вам хочется смотреть весь фильм на тупые пьяные рожи и на полусумасшедшую чурикову то не пропустите этот типа фильм
31 января 2016, 23:00 Ответить
ККК 31 января 2016, 23:00
Ох и мерзость! Самое плохое, что в нем снимаются легендарные актеры Чурикова, Боярский, Яковлева! Плохо еще , что эта мерзость в душе прорастает.
31 января 2016, 23:00 Ответить
ЕвгенЧик 31 января 2016, 23:00
Больше не пойду на фильмы этого режиссера, жаль потраченных денег. Фильм для любителей ГОРЬКО. ✊ ✊ ✊ ✊
31 января 2016, 23:00 Ответить
Alwiz 31 января 2016, 23:00
Полный отстой
31 января 2016, 23:00 Ответить
НИКИТА 31 января 2016, 23:00
Дрянь жуткая!:((✊
31 января 2016, 23:00 Ответить
dgerasi1 31 января 2016, 23:00
отличный фильм. Побольше бы таких.
31 января 2016, 23:00 Ответить
Дженни_Кодес 31 января 2016, 23:00
Фильм неожиданно порадовал! Игра актёров - Чурикова, Яковлева, Боярский, Нагиев - отличная! Пусть в фильме нет мудрёной режиссуры, а в этом жанре этого и не нужно, зато постановочная режиссура - на высоте.

И если вы, уважаемые знатоки кино, тут разбрызгиваете слюну, так и не ходите в кинотеатры - наслаждайтесь домашней коллекцией Тарковского и Параджанова. И обсуждайте все прелести занудной режиссуры в своём тесном кругу.

Есть жанр - кино развлекательное. И в этом жанре частенько бывают хорошие фильмы!

Объективно в этом фильме не к чему придраться.

Всё сделано эстетично, профессионально, со вкусом и простой человеческой мыслью!
31 января 2016, 23:00 Ответить
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