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Киноафиша Фильмы Бобры-зомби Цитаты из фильма Бобры-зомби

Цитаты из фильма Бобры-зомби

Buck Зои... Прости, что я так и не полакомился тобой. Но однажды я вернусь и съем всё до последней крошки.
Zoe Всё нормально, милый. Мы выберемся отсюда, хорошо?
Buck Там так воняет...
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Buck Я никогда раньше не видел настоящего бобра так близко.
Zoe Может, тебе стоит иногда спускаться ко мне, Бак.
🧡
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Sam Сейчас мы не можем друг против друга пойти. Именно этого бобры и хотят.
🧡
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Tommy Я ничего не вижу. Ты?
Zoe Нет, у меня глаза закрыты.
🧡
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Smyth [прицеливается в прицел снайперской винтовки] Грязные, волосатые бобры...
🧡
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Smyth Вы из другого города?
Mary Да, мы остановились у моего кузена.
Jenn Мы ищем бобров.
Smyth Да ну, да кто их сейчас не ищет?
🧡
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[во время съёмок не по сценарию]
Luke Я недолго поработал тем парнем, что с табличкой крутит.
Joseph Типа в этих местах с сэндвичами?
Luke Да, только я втыкал туда гирлянду, пытался бабки сверху выбить... задушил свой п****.
Joseph Задушил п****? Как так-то?
Luke П**** можно и задушить.
Joseph Ты там за спиной кувырок делал и она у тебя вокруг промежности оказалась?
Luke У меня п**** был в приёмном удушающем захвате.
Joseph И что, тебе за это страховка по травмам рабочим положена?
Luke Тебя просто увольняют...
[они начинают смеяться]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Tommy Засунь свой х#й в пакет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam Выйди к озеру, посмеёмся немножко...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sam [держит торс мёртвого зомби-бобра] Это то, что вы хотите, сук##?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[пока Бак и Зои занимаются сексом, а Джен и Сэм слушают]
Buck Ох, я чувствую себя Пауэр Рейнджером.
[Озадаченный Сэм]
Buck Ох, чёрт, ты такая милая. Ты слишком горячая для меня.
Zoe О, детка, ты это знаешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[три девушки приезжают к озеру]
Zoe Ух ты, отлично. Давайте раздеваться.
Mary Что ты делаешь? Кто-то может увидеть.
Zoe Мэри кто? Миссис Грегорсон? Тут, по-моему, всего пара домов.
[снимает топ]
Zoe Если уж я застряла в глуши, то хоть загорю без полосок.
[заходит в воду]
Zoe Заходите, сучки.
Mary Ну, можно радоваться, что она хоть трусы не сняла.
Jenn Бьюсь об заклад, миссис Грегорсон купается топлесс.
🧡
👏
🥺
🤔
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