[во время съёмок не по сценарию]

Luke Я недолго поработал тем парнем, что с табличкой крутит.

Joseph Типа в этих местах с сэндвичами?

Luke Да, только я втыкал туда гирлянду, пытался бабки сверху выбить... задушил свой п****.

Joseph Задушил п****? Как так-то?

Luke П**** можно и задушить.

Joseph Ты там за спиной кувырок делал и она у тебя вокруг промежности оказалась?

Luke У меня п**** был в приёмном удушающем захвате.

Joseph И что, тебе за это страховка по травмам рабочим положена?

Luke Тебя просто увольняют...