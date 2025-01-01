[во время съёмок не по сценарию]
Luke
Я недолго поработал тем парнем, что с табличкой крутит.
Joseph
Типа в этих местах с сэндвичами?
Luke
Да, только я втыкал туда гирлянду, пытался бабки сверху выбить... задушил свой п****.
Joseph
Задушил п****? Как так-то?
Luke
П**** можно и задушить.
Joseph
Ты там за спиной кувырок делал и она у тебя вокруг промежности оказалась?
Luke
У меня п**** был в приёмном удушающем захвате.
Joseph
И что, тебе за это страховка по травмам рабочим положена?
Luke
Тебя просто увольняют...
[они начинают смеяться]