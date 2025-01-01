[В жизни бывают удары... больнее, чем падение с Ла-Кебрада в шесть лет. Я всегда буду носить с собой... память о двух великих любви моей жизни. Первая... научила меня быть готовым к жизни. А вторая... научила встречать жизнь, даже если ты не готов.]