Киноафиша Фильмы Инструкции не прилагаются Цитаты из фильма Инструкции не прилагаются

[В жизни бывают удары... больнее, чем падение с Ла-Кебрада в шесть лет. Я всегда буду носить с собой... память о двух великих любви моей жизни. Первая... научила меня быть готовым к жизни. А вторая... научила встречать жизнь, даже если ты не готов.]
Judeisy Наверное, у тебя от той Джули что-то осталось. Она тебе сувенир не оставила?
Valentín Оставила. Но я избавился от него с помощью пенициллина.
Maggie [Выполняет ритуал с амулетом после трюка] Ни падение, ни рана, ни больная голова... не остановят этот амулет, чтобы вернуть тебя к жизни!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Арселия Рамирес
Arcelia Ramírez
Эухенио Дербес
Эухенио Дербес
Eugenio Derbez
Лорето Пералта
Loreto Peralta
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Укради мою мечту
Укради мою мечту
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Стивен Кинг обожает этот старый сериал с Кейт Уинслет — спустя почти 15 лет после выхода шоу вернулось в стриминговые топы
