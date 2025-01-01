Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Кайт Цитаты из фильма Кайт

Цитаты из фильма Кайт

Detective Prinsloo Ты быстро заводишь друзей, Акер.
Karl Aker Их легче завести, чем от них избавиться.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Karl Aker Похоже, кто-то применил мину, чтобы прочистить носовые пазухи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sawa Наконец-то, Карл, из твоих уст прозвучала хоть одна правда.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sawa Что тебя задержало?
Karl Aker Каждый мозг как пинцетом выковырян из плитки потолка?
Sawa Где мой усилитель? Мне нужно прояснить голову. У меня флэшбэки.
Karl Aker [с иронией] Твой усилитель.
Sawa Это всё, что ты смогла найти?
Karl Aker Два — это уже слишком много, если честно. Посмотри на себя, дрожишь от ломки.
[Сава возится с инжектором усилителя, Карл вздыхает]
Karl Aker Слушай меня, пока эта х#рня не начала действовать и ты снова всё не забыла. Красивое месиво ты устроила с Кратсовым. Поздравляю. Но ты оставила свидетеля.
Sawa Он её обижал.
Karl Aker Теперь они знают, что это девушка со доступом к полицейскому оружию. Если копы узнают, рано или поздно какой-нибудь крысенок из этой коррумпированной структуры, которую они называют службой безопасности, продаст это картелям.
Sawa Кратсов позвонил своему напарнику. В безопасной зоне встреча с Торнхиллами. Я записала. Он работает на Торнхиллов. Они здесь, чтобы купить девушек, которых отправят на груз, организованный Эмиром. Это и есть Эмир, Карл. То, чего мы ждали.
Karl Aker Слушай, Сава, я хочу поймать этих извращенцев так же сильно, как и ты, но я забочусь о тебе, как твой отец хотел бы. Я ему это должен.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Oburi Полиция, не высовывайтесь.
[Сава пытается сразиться с Обури]
Oburi Сава, я не для драки пришёл.
Sawa Кто ты?
Oburi Ты меня знаешь. Обури.
Sawa Не помню.
Oburi Амп с тобой так делает.
Sawa Да? А что ты про это знаешь?
Oburi Амп? Его используют в силовых структурах от ПТСР. Стирает душевную боль, заставляет чувствовать себя неуязвимым.
Sawa Нет, я спрашиваю, что ты знаешь про то, что я на нём.
Oburi Это же слишком очевидно, не находишь?
Oburi Сава, это ещё и средство для очистки памяти. Стирает прошлое.
Sawa Звучит неплохо.
Oburi Понимаю желание вычеркнуть плохое. А что насчёт хорошего?
Sawa Напомни, что именно?
Oburi Ты хоть помнишь лица своих родителей?
Sawa Я помню своих родителей. Помню, что Эмир их убил, и именно поэтому я на ампе — чтобы он никогда этого не забыл.
Oburi Сава, если ты не помнишь, как выглядели твои родители, значит, потеряла их второй раз. Убить Эмира их не вернёт.
[Сава пытается уйти, но Обури останавливает её]
Oburi Я знал твоих родителей.
[Сава поворачивается к Обури]
Sawa Как?
Oburi Сойди с ампа, а? Приходи ко мне в старый кинотеатр.
Sawa Но старый кинотеатр — территория Нумберс. Я сойду с ампа, а ты сдашь меня Нумберс, так?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Urchin Girl Эй, малявка! У тебя есть то, что нам принадлежит, и мы хотим это обратно, понял? Иначе получишь в рожу.
Oburi Рад вернуть.
[бросает футбольный мяч в неё]
Urchin Girl Я не про мяч говорю, дурилка. Про бабки. Девчонку обещали нам.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sawa [рассказ] Меня зовут Сауа. Мой отец был полицейским, который боролся с картелями по торговле людьми. Но эмира убил его. И мою мать тоже. Так что я убиваю их одного за другим. Пока они не приведут меня к эмиру. Вот всё, что я знаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Oburi Я туда не пойду. Не могу. Можешь колоть меня своим девчачьим ножичком, но я туда не пойду.
Sawa Ты всё время это говоришь, и из всей затеи получается сплошная тоска.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sawa Когда его жизнь закончится... начнётся моя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Karl Aker Это зависимость, понимаешь.
Sawa Не говори.
Karl Aker Не усилители. Желание... отомстить...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sawa Откуда ты знаешь, кто он?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Она сказала “Да”!
Она сказала “Да”!
2023, США, комедия, драма
Ритмы мечты
Ритмы мечты
2025, Россия, драма, комедия
Леху будет искать даже Бузова? Как певица связана со вторым сезоном «Ландышей»
Квентин Тарантино назвал двух лучших режиссера в мире: спойлер — одно место он приберег для себя, а кто второй?
3 ромкома из 90-х, от которых на Reddit в восторге и сегодня: идеальный рецепт для свидания
Том Холланд совсем скоро распрощается с Marvel и ролью Человека-паука: зато успеет подраться с Веномом (но без Тома Харди)
Назад в нулевые: новая «Чумовая пятница» разрушила проклятие сиквелов — лента даже лучше первой части
Воскресни, Кастиэль: Миша Коллинз готов сняться в продолжении «Сверхъестественного» хоть завтра, но при одном условии
Этот тест пройдут те, кто каждый год пересматривает «Любовь и голуби»: ответьте на 7 хитрых вопросов о фильме
«Требую продолжения банкета»: эти 5 сериалов цепляют с первой минуты — начнете, и опомнитесь только под утро
Мульт «Элио» от Pixar провалился в прокате, но в «цифре» его довели до ума — с помощью вырезанных сцен и… настоящего космонавта
Таксовал на стареньком «Москвиче», спивался и жил в нищете: Юрий Белов стал суперзвездой после «Карнавальной ночи» — а потом потерял все
«Такая потрясающая музыка»: советский мультик покорил иностранцев — ругают анимацию, но все равно смотрят (оценка близка к 8)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше