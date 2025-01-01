Oburi
Полиция, не высовывайтесь.
[Сава пытается сразиться с Обури]
Oburi
Сава, я не для драки пришёл.
Oburi
Ты меня знаешь. Обури.
Oburi
Амп с тобой так делает.
Sawa
Да? А что ты про это знаешь?
Oburi
Амп? Его используют в силовых структурах от ПТСР. Стирает душевную боль, заставляет чувствовать себя неуязвимым.
Sawa
Нет, я спрашиваю, что ты знаешь про то, что я на нём.
Oburi
Это же слишком очевидно, не находишь?
Oburi
Сава, это ещё и средство для очистки памяти. Стирает прошлое.
Oburi
Понимаю желание вычеркнуть плохое. А что насчёт хорошего?
Sawa
Напомни, что именно?
Oburi
Ты хоть помнишь лица своих родителей?
Sawa
Я помню своих родителей. Помню, что Эмир их убил, и именно поэтому я на ампе — чтобы он никогда этого не забыл.
Oburi
Сава, если ты не помнишь, как выглядели твои родители, значит, потеряла их второй раз. Убить Эмира их не вернёт.
[Сава пытается уйти, но Обури останавливает её]
Oburi
Я знал твоих родителей.
[Сава поворачивается к Обури]
Oburi
Сойди с ампа, а? Приходи ко мне в старый кинотеатр.
Sawa
Но старый кинотеатр — территория Нумберс. Я сойду с ампа, а ты сдашь меня Нумберс, так?