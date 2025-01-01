Martians Вернитесь с крепкой верой: вы связали планеты! Космос — мать жизни, обнимающая все наши миры. Любовь — это та сила, которую вы зовёте Богом! Принесите послание, что мы все едины. Поймите, что мы все ступени одной лестницы, ведущей к вечности. Любовь — это та сила, которую вы зовёте Богом! Наши семена вы посеете на земле, избавляясь от низменных речей, безупречности вы достигнете силой любви! Любовь — это та сила, которую вы зовёте Богом!