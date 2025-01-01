Меню
Цитаты из фильма Путешествие на Марс

Цитаты из фильма Путешествие на Марс

Martian Leader - Wise Man Война и грех! Убийства и кровь! За это нужно искупление!
Martian Leader - Wise Man Не бойтесь смерти, это всего лишь начало новой, более совершенной жизни!
Avanti Planetaros - Captain of the Space Ship Светящиеся и зовущие планеты... Я иду!
Martian Leader - Wise Man Я приветствую тебя, жизнь, и благодарю за то, что подготовила меня к счастью смерти!
Avanti Planetaros - Captain of the Space Ship Благодарить следует не меня, а божественное провидение, что крепкой рукой ведёт нас!
Avanti Planetaros - Captain of the Space Ship Твое презрение не поколеблет моей уверенности. Я достигну цели или умру!
Martians Вернитесь с крепкой верой: вы связали планеты! Космос — мать жизни, обнимающая все наши миры. Любовь — это та сила, которую вы зовёте Богом! Принесите послание, что мы все едины. Поймите, что мы все ступени одной лестницы, ведущей к вечности. Любовь — это та сила, которую вы зовёте Богом! Наши семена вы посеете на земле, избавляясь от низменных речей, безупречности вы достигнете силой любви! Любовь — это та сила, которую вы зовёте Богом!
Martians Любовь — это та сила, которую вы называете Богом!
Prof. Planetaros - Astronomer В тебе я приветствую новое поколение. Цветок высшей цивилизации, семя которой будет вновь посеяно на нашей земле, чтобы идеалы любви росли крепкими и пышными!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Филип Беч
Philip Bech
Гуннар Толнес
Gunnar Tolnæs
Николай Нейендам
Nicolai Neiiendam
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
