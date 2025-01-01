Martian Leader - Wise ManВойна и грех! Убийства и кровь! За это нужно искупление!
Martian Leader - Wise ManНе бойтесь смерти, это всего лишь начало новой, более совершенной жизни!
Avanti Planetaros - Captain of the Space ShipСветящиеся и зовущие планеты... Я иду!
Martian Leader - Wise ManЯ приветствую тебя, жизнь, и благодарю за то, что подготовила меня к счастью смерти!
Avanti Planetaros - Captain of the Space ShipБлагодарить следует не меня, а божественное провидение, что крепкой рукой ведёт нас!
Avanti Planetaros - Captain of the Space ShipТвое презрение не поколеблет моей уверенности. Я достигну цели или умру!
MartiansВернитесь с крепкой верой: вы связали планеты! Космос — мать жизни, обнимающая все наши миры. Любовь — это та сила, которую вы зовёте Богом! Принесите послание, что мы все едины. Поймите, что мы все ступени одной лестницы, ведущей к вечности. Любовь — это та сила, которую вы зовёте Богом! Наши семена вы посеете на земле, избавляясь от низменных речей, безупречности вы достигнете силой любви! Любовь — это та сила, которую вы зовёте Богом!
MartiansЛюбовь — это та сила, которую вы называете Богом!
Prof. Planetaros - AstronomerВ тебе я приветствую новое поколение. Цветок высшей цивилизации, семя которой будет вновь посеяно на нашей земле, чтобы идеалы любви росли крепкими и пышными!