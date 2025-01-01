Меню
Фильмы
Тень убийца
Цитаты из фильма Тень убийца
Цитаты из фильма Тень убийца
Sasha
Я пойду возьму воды после нашей долгой ночи, Такеру, ты зверюга.
[уходит]
Takeru
[про себя]
Я зверюга?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mitchell Madsen
Сдавайся! Время умирать!
Takeru
Я здесь не для драки!
Mitchell Madsen
И я тоже! Мне нужна твоя чёртова печень!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Масакацу Фунаки
Masakatsu Funaki
Сэм Боттомс
Sam Bottoms
