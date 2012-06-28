Снежное шоу 3D, 2012

Коллекция восхитительных миниатюр, разыгранных удивительными клоунами во главе с Асисяем — смешным и трогательным человечком в желтом комбинезоне и красных лохматых тапочках. Это нежный и поэтичный персонаж, вобравший в себя поэтическую грусть Енгибарова, изысканную философичность Марселя Марсо, смешную трогательность великого Чаплина, заставит вас грустить и смеяться, плакать и кричать от восторга, превратиться в ребенка (если вы перестали им быть) или на час повзрослеть (если вы чувствуете себя ребенком).

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