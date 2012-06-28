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Снежное шоу 3D Снежное шоу 3D
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Снежное шоу 3D, 2012

2012 / Россия
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О фильме
Коллекция восхитительных миниатюр, разыгранных удивительными клоунами во главе с Асисяем — смешным и трогательным человечком в желтом комбинезоне и красных лохматых тапочках. Это нежный и поэтичный персонаж, вобравший в себя поэтическую грусть Енгибарова, изысканную философичность Марселя Марсо, смешную трогательность великого Чаплина, заставит вас грустить и смеяться, плакать и кричать от восторга, превратиться в ребенка (если вы перестали им быть) или на час повзрослеть (если вы чувствуете себя ребенком).
5.8 Оцените
10 голосов
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 28 июня 2012
Премьера в мире 28 июня 2012
Возраст 18+
Прокатчик Другое кино
Режиссер
Виктор Крамер
В ролях
Елена Ушакова
Иван Полунин
Вячеслав Полунин
Вячеслав Полунин
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Снежное шоу 3D 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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