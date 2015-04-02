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Antiviral Антивирус 2012 / США / Канада
5.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Антивирус»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
А ведь хорошо. Прелестный такой декаданс, по-моему. Было даже жутковато от стерильности, холодной белизны стен и мебели, яркого белого света, как в операционной.

Идея суперская. Человек больше не вместилище души, а банальный сосуд с питательной средой для разных инфекций. Создавать новые вакцины и лекарства затратно и хлопотно. И зачем, если проще зарабатывать на полной противоположности - разводить и продавать заразу всякую, приписывая её происхождение "звездам"? Главное, постоянно штамповать новых идолов и подогревать к ним интерес.

Не соглашусь с Фрогом, "Джонни мнемоник" отдыхает, правда, там Китано снялся, что уже не плохо.

"Антивирусный" своей клинической беспросветностью больше напомнил фильм "Версия 1.0".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 02/04/2013 - 01:50:07):Антивирал намного круче



Я не про то, кто круче. Не сравнимые фильмы, и Джонни не в тему помянут, пусть себе отдыхает✊ .



Цитата (peacefrog, 02/04/2013 - 01:50:07):Сид Марч тоже транспортирует



Да у них там все, кому не лень, транспортируют. Как обычно, пижонский офис - ширма, а главные бабки крутятся в тени.

Звездочку жалко, которую Сара изображала, на ангела похожа.

Вам не показалось, что финал - чистое кощунство?

Сид, кстати, выжил, так получается?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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