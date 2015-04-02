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Дж. Эдгар
Отзывы о фильме «Дж. Эдгар»
J. Edgar
Дж. Эдгар
2012 / США
Трейлер
7.4
Оцените
17
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Bladevita
2 апреля 2015, 12:51
Какое-то неоднозначное впечатление от фильма, но тем не менее сильное, сразу после просмотра кинулась биографию Гувера штудировать.
Мне кажется, цельного полотна не получилось, отдельные моменты просто гениальны, но местами провисы, под конец история вообще скатилась к мотанию соплей и пропагандистской демагогии.
Есть претензии к гриму, Гувера еще как-то органично состарили, Генди куда ни шло, а вот Толсен, блин, просто мумия говорящая, вот этот момент напрягал.
Но, в целом неплохо, Ди Каприо чётко так в роль вписался, Уотс хороша, "голубая" линия достаточно тонко прописана, без пошлятины, про "Эдипов комплекс" так доходчиво.
А,самое главное, Иствуд сумел передать масштабность и многогранность личности Гувера, за что ему респект и 8/10.
2 апреля 2015, 12:51
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Овод
2 апреля 2015, 12:51
Нет уж ребята, как меня не вырвало на просмотре, я не знаю!...Уфф... Вообщем-то, не знаю, зачем пускают в прокат фильмы про американских пид*расов? Я не против пид*расов, но этот конкретный парень (девушка?) видимо сильно насолил Иствуду. Да так насолил, что Иствуд решил снять про него фильм и показать в России.
Давайте подумаем о пиндосах еще раз и больше не будем о них думать. Заурядный закомплексованный гей с замашками наполеона управлял всей страной более 25 лет. Чтож, не удивительно, посмотрев на то, что вытворяют пиндосы сейчас.
Я не хочу больше смотреть этой блевотины. Снимите фильм про русских геев, я с большим удовольствием сходу на него.
Но не подсовывайте людям больше без предупреждения такой шлак!
ЗЫ Качество фильма, если абстрагироваться от г*вняной унылости сюжета, точно такое же серое и убогое.
2 апреля 2015, 12:51
0
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frankiesayrelax
2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Посмотрела с интересом. Первые минут 20 трудно всматриваться из-за флэш-бэков. Грим старения действительно стремный.
Не самый мощный фильм, но в целом смотрится хорошо, масштаб личности обозначает. Лео как всегда прекрасен и сильно вытягивает.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
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Мне кажется, цельного полотна не получилось, отдельные моменты просто гениальны, но местами провисы, под конец история вообще скатилась к мотанию соплей и пропагандистской демагогии.
Есть претензии к гриму, Гувера еще как-то органично состарили, Генди куда ни шло, а вот Толсен, блин, просто мумия говорящая, вот этот момент напрягал.
Но, в целом неплохо, Ди Каприо чётко так в роль вписался, Уотс хороша, "голубая" линия достаточно тонко прописана, без пошлятины, про "Эдипов комплекс" так доходчиво.
А,самое главное, Иствуд сумел передать масштабность и многогранность личности Гувера, за что ему респект и 8/10.
Давайте подумаем о пиндосах еще раз и больше не будем о них думать. Заурядный закомплексованный гей с замашками наполеона управлял всей страной более 25 лет. Чтож, не удивительно, посмотрев на то, что вытворяют пиндосы сейчас.
Я не хочу больше смотреть этой блевотины. Снимите фильм про русских геев, я с большим удовольствием сходу на него.
Но не подсовывайте людям больше без предупреждения такой шлак!
ЗЫ Качество фильма, если абстрагироваться от г*вняной унылости сюжета, точно такое же серое и убогое.
Не самый мощный фильм, но в целом смотрится хорошо, масштаб личности обозначает. Лео как всегда прекрасен и сильно вытягивает.
7/10
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