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Сюжет «Анонима» многим может показаться откровением, однако на деле это закономерная часть длящейся уже не первый век полемики по поводу так называемого шекспировского вопроса. Полемика, если совсем вкратце, идет в связи с тем, что великий поэт и драматург Уильям Шекспир (Shakespeare или, в другом варианте, Shake-speare – «Потрясающий копьем») представляется совсем иной личностью, нежели безграмотный, не умевший даже толком поставить подпись Уильям Шакспер (Shakspere, Shakspeare, или, в другом…