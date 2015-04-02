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Аноним Аноним
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Anonymous Аноним 2011 / Германия / Великобритания
7.5 Оцените
37 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Отзывы о фильме «Аноним»

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Наша рецензия

Сюжет «Анонима» многим может показаться откровением, однако на деле это закономерная часть длящейся уже не первый век полемики по поводу так называемого шекспировского вопроса. Полемика, если совсем вкратце, идет в связи с тем, что великий поэт и драматург Уильям Шекспир (Shakespeare или, в другом варианте, Shake-speare – «Потрясающий копьем») представляется совсем иной личностью, нежели безграмотный, не умевший даже толком поставить подпись Уильям Шакспер (Shakspere, Shakspeare, или, в другом…

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KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Свежее кино, о Шекспире! «А что, если я скажу, что Уильям Шекспир за всю свою жизнь не написал ни единого слова?». И это наш-то Уильям? Очень любопытно будет посмотреть это кино. Хотя, по сути, какая нам разница, был ли Шекспир или не был автором всех этих пьес? Ну, скрывалась за этим псевдонимом группа авторов, нам то что от этого? Нас же лично за нос не водили. Но в Великобритании этот вопрос, наверное, по-другому совсем стоит. Посмотрим, что они там насочинили. Жду «Аноним» в ноябре.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
kinetic 2 апреля 2015, 12:51
А мне кажется, это будет только про секс в исторических декорациях. Видела я трейлер. Плюс напомаженные все до противности. Не знаю, что умного скажут они по вопросу авторства, это же серьезная культурологическая проблема. Я было думала, что это серьезный фильм, но судя по анонсам, нас ожидает очередная легковесная подделка. Хотя посмотреть, наверное, посмотрю. Про Шекспира как-никак. Премьера «Анонима» - уже этой осенью.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Ожидаю беспримерную историческую костюмированную драму с Ванессой Редгрейв в роли королевы Елизаветы I. Посмотрим, смогут ли разоблачители Шекспира хоть чуть-чуть дотянуться до шекспировских драматургических высот. Не думаю, действительно, что это будет серьезное исследование или хоть чуть-чуть о шекспировской проблеме. Мне кажется, авторы просто использовали популярную тему, чтобы сделать фильм о популярной эпохе. А то что-то давненько не снимали исторических фильмов, кроме ужастиков. Посмотреть «Аноним» посмотрю, но ничего особенно не ожидаю.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
TIJ 2 апреля 2015, 12:51
Смотрел фильм на закрытом показе в Формуле Кино. Очень понравилась актёрская игра Риса Иванса. Действительно, неожиданное представление о пьесах Шекспира, и знаете, после фильма, захотелось усомниться в реальном положении дел. Плюс, очень хитросплетённые и немного запутанные взаимоотношения между высшими чинами Великобритании того времени.

9 из 10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
картинка трейлера на неплохом уровне историчности + интересная концепция...

мб что-то хорошее получится...трейлер заинтересовал
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Leshiy133 2 апреля 2015, 12:51
«Аноним» Роланда Эмериха – это смелый и альтернативный взгляд на творчество и жизнь Уильяма Шекспира, экранизирующий теорию о том, что все его пьесы были написаны вовсе не им самим. Удачная историческая картина, наполненная не только своей главной идеей, но и множеством дворцовых интриг и эффектных сюжетных поворотов, такая история сама могла бы стать одной из культовых пьес.



Пьеса для троих



Был Шекспир или не был, писал ли он сам все свои пьесы или нет – одна из крупных исторических загадок, и весьма любопытную теорию на этот счет демонстрирует картина «Аноним». Фильм не столько начинает по косточкам разбирать все доводы за и против, собираясь предъявить улики с доказательствами или же наоборот опровергать известные факты, сколько в свободном полёте фантазии соединяет историю и домыслы, и ведь кто знает, вдруг именно так было на самом деле. И если ещё более глобальный миф развинчивался и разоблачался в "Коде Да Винчи" посредством триллера, то жанр "Анонима" вышел биографической и исторической драмой.



Хочется отметить тот факт, что любящий разрушать города пришельцами и годзиллами, а континенты и страны – природными явлениями, режиссёр Роланд Эмерих хоть и отошел в сторону исторического биопика, но по сути всё так же предлагает зрителю по-прежнему своеобразный фильм-катастрофу, только оформленный более тонко и в некотором другом смысле. Он все так же грациозно и помпезно занимается разрушением, но разрушением на этот раз сложившегося мнения, исторических событий, сознания поколений и зрительских масс, уверенных в личности Уильяма Шекспира и жизни той эпохи, а заодно и показывает личную трагедию-катастрофу другого писателя Бена Джонсона, ставшего посредником между «Шекспиром» истинным и Шекспиром ложным, не смотря на личные амбиции, стремления и талант.



Вот такая пьеса для троих, годящаяся вполне в качестве ещё одной шекспировской трагедии, вышла насыщенной и эмоциональной. Настоящий автор произведений, персонаж Уильяма Шекспира и писатель-посредник, оказавшийся между ними волей судьбы. Сюжет охватывает со временем все больше и больше персонажей, сгущая краски и с каждым экранным жестом все более чётко оформляя и обтачивая типажи в популярные шаблоны. Дворцовые интриги и измены, кровосмешение и тайные бастарды знати, хитроумный и злобный брюнет-советник, отважные рыцари, борьба за власть, борьба за справедливость.



Но развернуть всё это сюжетное великолепие совершенно невозможно при абсолютно детском рейтинге PG-13, оставляющим в итоге только красивую фабулу и имеющиеся к ней декорации с пейзажами. Постельные сцены обрываются на самом начале, расстрел из пушек снят до слёз не выразительно и слабо, ну а прервавшаяся на самом интересном месте средневековая забава стравливания медведя и голодных собак и вовсе вызывает сплошное расстройство, что ж так в этот раз совсем без зрелищ то? Совершенно скромно снятая, но при этом абсолютно не детская история, не заслуживающая такого цензурного рейтинга и бесконечного прекращения сцен на самом интересном месте.



Надо отдать фильму должное, что даже при такой цензуре он все равно захватывает и смотрится с интересом. Причем как раз таки история Шекспира и вся канитель вокруг авторства пьес смотрится куда более блёкло, нежели многочисленные заговоры и блестяще разыгранные «шахматные партии» интриг власти и отношений между героями. Развязка припасает довольно мощный набор эффектных поворотов, наслаивающихся один на другой, не переставая потрясать. И в итоге, оставленный в изумлении, такому фильму действительно аплодируешь, не смотря на нераскрытый визуальный потенциал содержания. Сюжет продуман просто замечательно!



С другой стороны, возможно, что интереснее было бы наблюдать не то, как некий автор подписывается именем Шекспира, а то, что эти знаменитые пьесы вообще писали несколько разных личностей, но Эмериху было гораздо интереснее раскрывать фигуру графа Эрла Оксфорда, нежели погружаться непосредственно в тайны создания классических пьес. Жаль лишь, что под финал совершенно ничего не сказано про «Бурю» - последнюю пьесу, в сюжете который старый волшебник «уходит на покой», как по сути после неё ушел из драматургии и сам Шекспир, вне зависимости сам он свои произведения писал или подписывался под чужими, отданными ему для постановки в театре.



К актёрской игре и воплощению образов нет совершенно никаких претензий. Рис Иванс со своей ключевой ролью справился замечательно, передавая яркие особенности своего персонажа в весьма эффектной подаче. Себастьян Фернандес-Арместо, уже опытный в не слишком больших исторических ролях («Тюдоры», «Дворец», «Мария-Антуанетта», «Королева-девственница» «Древний Рим»), здесь оказывается едва ли не главным действующим лицом данной истории, выкладывая огромную гамму эмоций и чувств во всевозможных своих проявлениях. Эффектным злодеем получился Эдвард Хогг, этакий Грима из «Властелина Колец». Ну, а сыгравший непосредственно Уильяма Шекспира Рейф Сполл делает из своего персонажа такого Джека Воробья, что буквально каждым своим словом и жестом вызывает либо смех, либо восторг.



Прекрасный кастинг в этой лихо закрученной истории (слава богу Клозер к сценарию этой картины Эмериха отношения не имеет!) выдает прекрасный перфоманс, а обилие интриг позволяют смотреть киноленту с интересом. И хотя практически все съемки проходили на фоне зелёного экрана, дорисованные пейзажи и декорации смотрятся весьма натуралистично, как и массовка и всё остальное. Очень талантливая графическая работа и приятное музыкальное сопровождение (вот здесь уже Клозер руку приложил) отлично оформляют экранное действие исторического произведения.



«Аноним» не только оставляет приятное послевкусие и впечатление удачной картины, он ещё и вызывает желание пересмотреть что-то ещё на тему показанной исторической эпохи, например те же «Тюдоров», о чьей семье здесь в диалогах регулярно упоминается, только уже без лоска цензуры, а в полноценном погружении в дворцовые связи, тайны и заговоры. «Анонима» смело можно считать одним из лучших фильмов Эмериха, не смотря на казалось бы его сильные отличия от остальных его фильмов, а заодно и удачным экспериментом по спецэффектам, когда натуралистично нарисовать буквально все вокруг, не превращая картину в мультфильм или заставку видео-игры, получается действительно безупречно и очень красиво. А кем на самом деле был Шекспир, на фоне всего остального, уже не так уж и важно.



7/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
таняc 2 апреля 2015, 12:51
так можно далеко зайти и опровергнуть авторство всех великий поэтов и писателей....ну допустим за Пушкина писала Наталья Гончарова а за великого композитора Моцарта Сольери ✊ ......и самое главное снимать об этом фильмы !!!!!!!!!!!!!!!!

смотреть не буду даже не смотря на великолепную игру английских актеров ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
https://intrade.bar/68731 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Фильм супер! Смотрится на одном дыхании, очень интересно, ни разу не было скучно. Версия про Шекспира поставлена убедительно, хоть я и не историк, но впечатлило. :) Актеры играли великолепно. 10 из 10.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
0782 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился. Костюмы, декорации просто супер. Сюжет интересный, заинтриговали.. Нужно посмотреть самим и составить свое мнение, точно не пожалеете денег что в кино сходили.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Борис 2 апреля 2015, 12:51
Показали д.ф. по "Культуре" "Шекспир против Шекспира". Как раз по мотивам обсуждаемой здесь работы. В произведениях Ш. словарный запас составлял 31 тыс. слов против 8 тыс. (в среднем) у его современников-претендентов. Но версия дублёра оказывается имеет под собой научные основания. Только предполагаемый дублёр не тот кто выведен в х.ф.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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