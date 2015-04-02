Сюжет «Анонима» многим может показаться откровением, однако на деле это закономерная часть длящейся уже не первый век полемики по поводу так называемого шекспировского вопроса. Полемика, если совсем вкратце, идет в связи с тем, что великий поэт и драматург Уильям Шекспир (Shakespeare или, в другом варианте, Shake-speare – «Потрясающий копьем») представляется совсем иной личностью, нежели безграмотный, не умевший даже толком поставить подпись Уильям Шакспер (Shakspere, Shakspeare, или, в другом…
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мб что-то хорошее получится...трейлер заинтересовал
Пьеса для троих
Был Шекспир или не был, писал ли он сам все свои пьесы или нет – одна из крупных исторических загадок, и весьма любопытную теорию на этот счет демонстрирует картина «Аноним». Фильм не столько начинает по косточкам разбирать все доводы за и против, собираясь предъявить улики с доказательствами или же наоборот опровергать известные факты, сколько в свободном полёте фантазии соединяет историю и домыслы, и ведь кто знает, вдруг именно так было на самом деле. И если ещё более глобальный миф развинчивался и разоблачался в "Коде Да Винчи" посредством триллера, то жанр "Анонима" вышел биографической и исторической драмой.
Хочется отметить тот факт, что любящий разрушать города пришельцами и годзиллами, а континенты и страны – природными явлениями, режиссёр Роланд Эмерих хоть и отошел в сторону исторического биопика, но по сути всё так же предлагает зрителю по-прежнему своеобразный фильм-катастрофу, только оформленный более тонко и в некотором другом смысле. Он все так же грациозно и помпезно занимается разрушением, но разрушением на этот раз сложившегося мнения, исторических событий, сознания поколений и зрительских масс, уверенных в личности Уильяма Шекспира и жизни той эпохи, а заодно и показывает личную трагедию-катастрофу другого писателя Бена Джонсона, ставшего посредником между «Шекспиром» истинным и Шекспиром ложным, не смотря на личные амбиции, стремления и талант.
Вот такая пьеса для троих, годящаяся вполне в качестве ещё одной шекспировской трагедии, вышла насыщенной и эмоциональной. Настоящий автор произведений, персонаж Уильяма Шекспира и писатель-посредник, оказавшийся между ними волей судьбы. Сюжет охватывает со временем все больше и больше персонажей, сгущая краски и с каждым экранным жестом все более чётко оформляя и обтачивая типажи в популярные шаблоны. Дворцовые интриги и измены, кровосмешение и тайные бастарды знати, хитроумный и злобный брюнет-советник, отважные рыцари, борьба за власть, борьба за справедливость.
Но развернуть всё это сюжетное великолепие совершенно невозможно при абсолютно детском рейтинге PG-13, оставляющим в итоге только красивую фабулу и имеющиеся к ней декорации с пейзажами. Постельные сцены обрываются на самом начале, расстрел из пушек снят до слёз не выразительно и слабо, ну а прервавшаяся на самом интересном месте средневековая забава стравливания медведя и голодных собак и вовсе вызывает сплошное расстройство, что ж так в этот раз совсем без зрелищ то? Совершенно скромно снятая, но при этом абсолютно не детская история, не заслуживающая такого цензурного рейтинга и бесконечного прекращения сцен на самом интересном месте.
Надо отдать фильму должное, что даже при такой цензуре он все равно захватывает и смотрится с интересом. Причем как раз таки история Шекспира и вся канитель вокруг авторства пьес смотрится куда более блёкло, нежели многочисленные заговоры и блестяще разыгранные «шахматные партии» интриг власти и отношений между героями. Развязка припасает довольно мощный набор эффектных поворотов, наслаивающихся один на другой, не переставая потрясать. И в итоге, оставленный в изумлении, такому фильму действительно аплодируешь, не смотря на нераскрытый визуальный потенциал содержания. Сюжет продуман просто замечательно!
С другой стороны, возможно, что интереснее было бы наблюдать не то, как некий автор подписывается именем Шекспира, а то, что эти знаменитые пьесы вообще писали несколько разных личностей, но Эмериху было гораздо интереснее раскрывать фигуру графа Эрла Оксфорда, нежели погружаться непосредственно в тайны создания классических пьес. Жаль лишь, что под финал совершенно ничего не сказано про «Бурю» - последнюю пьесу, в сюжете который старый волшебник «уходит на покой», как по сути после неё ушел из драматургии и сам Шекспир, вне зависимости сам он свои произведения писал или подписывался под чужими, отданными ему для постановки в театре.
К актёрской игре и воплощению образов нет совершенно никаких претензий. Рис Иванс со своей ключевой ролью справился замечательно, передавая яркие особенности своего персонажа в весьма эффектной подаче. Себастьян Фернандес-Арместо, уже опытный в не слишком больших исторических ролях («Тюдоры», «Дворец», «Мария-Антуанетта», «Королева-девственница» «Древний Рим»), здесь оказывается едва ли не главным действующим лицом данной истории, выкладывая огромную гамму эмоций и чувств во всевозможных своих проявлениях. Эффектным злодеем получился Эдвард Хогг, этакий Грима из «Властелина Колец». Ну, а сыгравший непосредственно Уильяма Шекспира Рейф Сполл делает из своего персонажа такого Джека Воробья, что буквально каждым своим словом и жестом вызывает либо смех, либо восторг.
Прекрасный кастинг в этой лихо закрученной истории (слава богу Клозер к сценарию этой картины Эмериха отношения не имеет!) выдает прекрасный перфоманс, а обилие интриг позволяют смотреть киноленту с интересом. И хотя практически все съемки проходили на фоне зелёного экрана, дорисованные пейзажи и декорации смотрятся весьма натуралистично, как и массовка и всё остальное. Очень талантливая графическая работа и приятное музыкальное сопровождение (вот здесь уже Клозер руку приложил) отлично оформляют экранное действие исторического произведения.
«Аноним» не только оставляет приятное послевкусие и впечатление удачной картины, он ещё и вызывает желание пересмотреть что-то ещё на тему показанной исторической эпохи, например те же «Тюдоров», о чьей семье здесь в диалогах регулярно упоминается, только уже без лоска цензуры, а в полноценном погружении в дворцовые связи, тайны и заговоры. «Анонима» смело можно считать одним из лучших фильмов Эмериха, не смотря на казалось бы его сильные отличия от остальных его фильмов, а заодно и удачным экспериментом по спецэффектам, когда натуралистично нарисовать буквально все вокруг, не превращая картину в мультфильм или заставку видео-игры, получается действительно безупречно и очень красиво. А кем на самом деле был Шекспир, на фоне всего остального, уже не так уж и важно.
7/10
смотреть не буду даже не смотря на великолепную игру английских актеров ✊
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