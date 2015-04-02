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Однажды в Ирландии Однажды в Ирландии
Киноафиша Фильмы Однажды в Ирландии Отзывы о фильме «Однажды в Ирландии»
The Guard Однажды в Ирландии 2011 / Ирландия
7.2 Оцените
22 голоса Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Однажды в Ирландии»

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fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Отлично.

Прокручиваю в памяти некоторые эпизоды, и рот расползается в улыбке...

Хотя есть тут и драма самого высокого качества.

Трудносочетаемые Глисон и Чидл в дуэте, но тем интереснее постепенное сближение их героев.

9/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 22/11/2011 - 14:53:30):



Полисмен расчудесный просто. На службу одевает малиновые в полосочку носки, а по вечерам под пивко, смотрит "Вопль" Сколимовски, причем, видно, что до конца и вполне осмысленно. Не говоря уже обо всем прочем ✊ . Такие самородки рождает земля британская...



Эх, такого дяденьку бы да в друзья... ✊



ругаются много, но так вкусно и по делу.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Чейто цитаты не цитируются ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
semion78 2 апреля 2015, 12:51
Чудный фильм, комедия, полная ядовитого, черного юмора с пронзительными драматическими нотками. У каждого своя, у ГГ - мать, у одного из бандитов - вера в людей. ))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Энки 2 апреля 2015, 12:51
7.6/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Олег Бицепс 2 марта 2023, 19:20
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
2 марта 2023, 19:20 Ответить
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