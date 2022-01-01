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Приключение Робинзона Крузо, моряка из Йорка
Dobrodruzství Robinsona Crusoe, námorníka z Yorku
Приключение Робинзона Крузо, моряка из Йорка, 1982
1982 / Чехословакия
8.2
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
анимация
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8.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
1 час 8 минут
Год выпуска
1982
Премьера в мире
1 января 1981
Режиссер
Станисла Латал
В ролях
Вацлав Постранецки
Иржи Брюдер
Станислав Фисер
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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