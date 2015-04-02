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Помни меня Помни меня
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Remember Me Помни меня 2010 / США
8.1 Оцените
149 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Отзывы о фильме «Помни меня»

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Айс 2 апреля 2015, 12:51
фильм - чума! советую посмотреть. есть о чем задуматься!

особенно радует то, что Паттинсон наконец вышел из образа Эдварда Каллена! показал, что умеет играть и трагические роли! да еще как!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
girlyna 2 апреля 2015, 12:51
фильм так.....нормальный...концовка не оч понравилась.могли и лучше сделать....пошла только из за актера.. Роберрт душка, но последний эпизод у меня даже слез не вызвал...плохо снято господа✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Dishka 2 апреля 2015, 12:51
Фильм оставил приятно-грустное настроение и осознание того, что нужно дорожить близкими людьми и стараться каждый день делать больше светлых и добрых поступков.

Главные герои, думаю, не совсем подходят друг другу, как-то не очень гармонично смотрятся вместе. Вот зато лучше всех сыграла сестренка Тайлера. Ребенок взрослый по своим суждениям и выше всех этих стервозных глупеньких одноклассниц.

Только концовку в чем-то затянули, а в чем-то смазали...Как-то размыто все. Хотелось чтобы был немного другой финал, чтобы девушка(Эли вроде)поговорила со своим отцом, ведь он ее любит, хотя по натуре жестокий человек. Скорее всего стал таким из-за гибели жены)

А так, в общем неплохо. Можно посмотреть, тем более когда уже подташнивает от штампованных ужастиков и бессмысленных комедий.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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