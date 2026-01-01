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Постер фильма Аида
5.6
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5.6

Аида

, 1953
Aida
Италия / мюзикл / 18+
Постер фильма Аида
5.6

О фильме

Трагическая история любви эфиопской принцессы Аиды и египетского военачальника Радамеса.

В ролях

Софи Лорен
Софи Лорен
Aida
Лоис Максвелл
Лучано Марра Делла
Radames
Рената Тебальди
Aida
Эбе Стиньяни
Amneris
Джино Беки
Amonasro
Джузеппе Кампора
Radames
Джулио Нери
Ramphis
Enrico Formichi
Faraone
Giovanna Russo
Un'ancella
Paolo Caroli
Il messagero
Режиссер Клемент Фракасси
Сценарист Carlo Castelli, Анна Гобби, Giuseppe Morelli, Paolo Salviucci
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1953
Премьера в мире 23 октября 1953
Дата выхода
23 октября 1953 Италия
10 ноября 1956 Румыния
1 января 1962 СССР
Производство Oscar Film
Другие названия
Aida, Aída, Aïda, Aida, i sklava tou Neilou, Αΐντα, η σκλάβα του Νείλου, Аида, アイーダ

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 14 голосов
5.4 IMDb

Отзывы о фильме

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