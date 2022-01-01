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Сто серенад
Sento serenate
Сто серенад, 1954
1954 / Италия
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Жанр:
мелодрама
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о выходе в прокат
мало голосов
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Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
1954
Премьера в мире
31 июля 1954
Режиссер
Антон Джулио Маджано
В ролях
Жерар Ландри
Джакомо Рондинелла
Мария Фиоре
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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