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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Нино Винджелли
Nino Vingelli
Киноафиша
Персоны
Нино Винджелли
Нино Винджелли
Nino Vingelli
Дата рождения
4 июня 1912
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
26 марта 2003
Место рождения
Неаполь, Италия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.1
Они шли на Восток
(1965)
6.6
Гром небесный
(1965)
0.0
Сто серенад
(1954)
Фильмография Нино Винджелли
7.1
Они шли на Восток
Italiani brava gente
драма, военный
1965, СССР / Италия
6.6
Гром небесный
Le tonnerre de Dieu
драма
1965, Франция / Италия / ФРГ
Сто серенад
Sento serenate
мелодрама
1954, Италия
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