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Заложница Заложница
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Taken Заложница 2008 / Франция
8.3 Оцените
93 голоса Рейтинг IMDb: 7.8
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Отзывы о фильме «Заложница»

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ilma 2 апреля 2015, 12:51
Мне очень понра.

Несмотря на заезженную фабулу все обыграно крайне приятно. Очень удачно выбрали актера на главную роль. Это не записной экшн-герой, а хороший драматический артист. Крайне удачный вариант обыгрыша этого сюжета.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Эдуард 2 апреля 2015, 12:51
✌️ За что этому фильму поставили такую высокую оценку???
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Span 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Денис_, 24/09/2008 - 11:38:28):Почитал сначала отзывы, поэтому шел уже с ожиданием хорошего экшена и был готов к нему) Поэтому впечатления спокойные)

Правильно тут заметили, все четко, без излишеств. Юмора надо было нмного бы добавить, в стиле Виллиса)))



а скажите вот только, реально вот так с двух ударов отключать людей?:)

после таких ударов,как раздавал он достаточно 1 чтоб загреметь в больницу)а что касаеться фильма..то он просто отличный! 10 из 10 . ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость 2 апреля 2015, 12:51
Супер!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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