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Заложница
Заложница, 2008: актеры и роли
Taken
Заложница
2008 / Франция
Трейлер
8.3
Оцените
91
голос
Рейтинг IMDb: 7.8
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Заложница, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пьер Морель
Pierre Morel
В ролях
Лиам Нисон
Liam Neeson
Фамке Янссен
Famke Janssen
Мэгги Грэйс
Maggie Grace
Ксандер Беркли
Xander Berkeley
Мэтью Пурье
Кэти Кэссиди
Katie Cassidy
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