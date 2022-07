1 Will Hayes for President! Clint Mansell 2:56

2 Here Comes Summer Clint Mansell 2:27

3 For Emily (Whoever She May Be...) Clint Mansell 3:40

4 April (Come She Will) Clint Mansell 2:42

5 Jane Eyre Clint Mansell 2:51

6 Panic Stations... Clint Mansell 0:40

7 An Evening At the Odeon Clint Mansell 2:05

8 Sunday, Sunday... Clint Mansell 0:38

9 Cometh the Hour, Cometh the Man... Clint Mansell 1:28

10 It's April Clint Mansell 0:49

11 Summer's Over Clint Mansell 1:21

12 The Candidate Clint Mansell 4:09

13 Second Thoughts Clint Mansell 1:08

14 Maya Knows... Clint Mansell 0:54

15 The Happy Ending Is You Clint Mansell 2:42

16 Brooklyn Bridge Clint Mansell 0:57

17 Countdown Clint Mansell 1:09