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Я - киборг, но это нормально!
Отзывы о фильме «Я - киборг, но это нормально!»
Saibogujiman kwenchana / I'm a Cyborg, But That's OK
Я - киборг, но это нормально!
2006 / Корея
6.1
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился безумно.
Визуально зацепило сразу. Потом начался веселый абсурд.
Слушая местные легенды про икающие часы и самим собой изнасилованного парня, я еще как-то сдерживалась, хотя на хихи пробивало; но когда пациенты начали отжигать по полной, градус веселья подскочил чуть не до максимума. Нет, правда, так смешно я даже и не припомню, когда было.
В середине только действие буксует, когда пациенты вроде бы раскрыли все свои фишки, и не понятно, куда же дальше двинется режиссер. А двинулся он в сторону сказки, превратив историю сумасшествия в нежнейшую и красивую мелодраму. Впрочем, сохранив иронию и не растеряв ума.
Психи здесь как-бы не совсем и психи, а нормальные - не совсем нормальные. Просто обычные человечьи комплексы обыграны очень забавно. Кто-то озабочен внешностью, кто-то боится показаться невежливым, кому-то страшно стать пустым местом... Героиня вот вообразила, что она - киборг. Ее так обидели, причем близкие люди, что она захотела раз и на всегда избавиться от своей человечности, перестать сочувствовать, мечтать и сомневаться. Стать нормальным таким киборгом, как все. Быть киборгом - это же нормально.
Визуал восхитителен, музыка очень хороша, в тему и к месту. Спецэффекты реально эффектны.
Садистский расстрел медперсонала в сказочно уютном больничном дворике, полеты в облаках, даже просто трава и листья, и даже самое начало фильма - тут много чего способно впечатлить и запомниться.
А эпизод, когда нам показывают "внутренний механизм" девушки, который будто просвечивает через нежную кожу, и герой бережно гладит, успокаивает сердце-лампочку...
Не знаю, для романтиков или для детей это кино, но ей-богу, из-за таких фильмов взрослеть не хочется.
2 апреля 2015, 12:51
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Визуально зацепило сразу. Потом начался веселый абсурд.
Слушая местные легенды про икающие часы и самим собой изнасилованного парня, я еще как-то сдерживалась, хотя на хихи пробивало; но когда пациенты начали отжигать по полной, градус веселья подскочил чуть не до максимума. Нет, правда, так смешно я даже и не припомню, когда было.
В середине только действие буксует, когда пациенты вроде бы раскрыли все свои фишки, и не понятно, куда же дальше двинется режиссер. А двинулся он в сторону сказки, превратив историю сумасшествия в нежнейшую и красивую мелодраму. Впрочем, сохранив иронию и не растеряв ума.
Психи здесь как-бы не совсем и психи, а нормальные - не совсем нормальные. Просто обычные человечьи комплексы обыграны очень забавно. Кто-то озабочен внешностью, кто-то боится показаться невежливым, кому-то страшно стать пустым местом... Героиня вот вообразила, что она - киборг. Ее так обидели, причем близкие люди, что она захотела раз и на всегда избавиться от своей человечности, перестать сочувствовать, мечтать и сомневаться. Стать нормальным таким киборгом, как все. Быть киборгом - это же нормально.
Визуал восхитителен, музыка очень хороша, в тему и к месту. Спецэффекты реально эффектны.
Садистский расстрел медперсонала в сказочно уютном больничном дворике, полеты в облаках, даже просто трава и листья, и даже самое начало фильма - тут много чего способно впечатлить и запомниться.
А эпизод, когда нам показывают "внутренний механизм" девушки, который будто просвечивает через нежную кожу, и герой бережно гладит, успокаивает сердце-лампочку...
Не знаю, для романтиков или для детей это кино, но ей-богу, из-за таких фильмов взрослеть не хочется.
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