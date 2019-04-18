XI Международный кинофестиваль имени Валентины Леонтьевой «От всей души» представят Народные артисты России

«В Год театра Международный кинофестиваль представит публике артистов, которые, помимо богатой фильмографии, имеют выдающиеся заслуги в театральной деятельности. Второй основной темой кинофестиваля и его знаковых мероприятий станет тема Года национального единства в Ульяновской области, объявленного Губернатором Сергеем Морозовым в 2019 году. Неизменной остается социальная направленность события: абсолютное большинство из нескольких десятков мероприятий Международного кинофестиваля «От всей души» для зрителей бесплатны», - говорит Министр искусства и культурной политики Ульяновской области Евгения Сидорова. Организаторы главного кинопраздника Ульяновской области, учрежденного Правительством региона при поддержке Губернатора, приготовили для зрителей насыщенную программу. Хедлайнером церемонии открытия кинофестиваля, которое состоится 23 мая в Большом зале Ленинского мемориала, станет Народный артист России Юрий Стоянов. Его творческий вечер «Для своих» станет продолжением торжественного старта кинофестиваля. Откроет программу блистательная Звездная дорожка, где зрители смогут познакомиться со всеми гостями XI Международного кинофестиваля «От всей души». Церемония закрытия Международного кинофестиваля «От всей души» состоится в Большом зале Ленинского мемориала 28 мая. Ее хедлайнером станет Народный артист России Сергей Маковецкий. Он представит ульяновским зрителям моноспектакль «Неслучайная встреча». Это откровение артиста, рассуждения о кино и театре, об артистической кухне изнутри, воспоминания о встречах с интересными людьми, сценические миниатюры — стихи и отрывки из прозы в исполнении актера, а также редкие кинокадры с его участием.