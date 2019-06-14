В рамках фестиваля Кинолес 2019 пройдет Киноквест

Летом 2019 года на берегу Финского залива в поселке Лисий нос пройдет Фестиваль живого кино под открытым небом Кинолес. Миссия фестиваля: показать зрителю современное российское короткометражное кино, которое не уступает по качеству полнометражным фильмам, идущим в прокате, а также позволить каждому желающему побывать в «закулисье» киномира, пообщаться с профессионалами индустрии и даже снять свой короткий метр. Все события бесплатны для зрителей. А с 12 по 14 июля в программе фестиваля пройдет Киноквест, где каждый участник сможет снять собственное короткометражное кино.

Зарегистрированным командам будет необходимо придумать, снять и смонтировать короткий фильм в течение 24 часов. Участвовать в Киноквесте могут команды от двух до семи человек, владеющих базовыми навыками видеосъемки и монтажа.

Киноквест проходит в рамках фестиваля Кинолес и рассчитан на три дня: • 12 июля – Общее собрание участников Киноквеста, где каждой команде сообщается задание для съемки. В задании будет указана обязательная локация, обязательная фраза и обязательный предмет, которые должны быть задействованы в итоговом фильме. Тему фильма команды выбирают самостоятельно, если это не будет оговорено в тексте задания. • 13 июля – Основной этап Киноквеста. Команды разрабатывают идею с учётом полученного задания, снимают и монтируют фильм в течение суток. • 14 июля – Команды представят на большом экране свои работы жюри и зрителям Фестиваля Кинолес. По итогам оценок экспертного жюри и зрительского голосования будут выбраны победители Киноквеста 2019. Завершается Киноквест церемонией награждения, где победителям вручаются призы от партнеров фестиваля.