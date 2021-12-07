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В Петербурге пройдет фестиваль израильского кино

7 декабря 2021 19:52 Проверено редакцией
В Петербурге пройдет фестиваль израильского кино

Кинофестиваль в честь 30-тилетия возобновления отношений между Израилем и Россией будет проводиться с 12 по 16 декабря в кинотеатре Англетер.

Фестиваль организован при поддержке Генерального консульства Государства Израиль в Санкт-Петербурге. В рамках фестиваля пройдет показ 4 фильмов, оказавших влияние на израильский кинематограф. Каждая картина является обладателем престижных наград и номинантом на ряд премий.

Фестиваль откроет любимая израильским зрителем комедия «Полицейский Азулай» (1971) Эфраима Кишона, рассказывающая о житейских невзгодах обыкновенного человека, служителя порядка. Именно год выхода этого фильма стал отправной точкой для отсчета важной вехи в израильском кинематографе длиною в полвека. Также пройдет Q&A в онлайн формате с Ница Шауль, актрисой израильского происхождения.

Трагикомедия «Примечание» покажет историю соперничества сына и отца профессора, легендарного исследователя Талмуда. Драма «За решеткой» расскажет, как израильтяне и палестинцы сообща борются с коррумпированной системой. Завершит ряд показов синема-верите «Аджами» о том, как живёт один из тёмных пригородов Тель-Авива.

Все фильмы демонстрируются на языке оригинала с русскими субтитрами.

Более подробную информацию о фестивале, а также программу можно посмотреть здесь.

Олег Скрынько
Олег Скрынько
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