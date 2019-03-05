В Казани пройдет пресс-показ фильма «Водяная»

11 марта в 15.00 в кинотеатре «Мир» (ул. Достоевского, 30) состоится предпремьерный показ фильма «Водяная» («Су Анасы»). На мероприятие приглашаются представители СМИ, блогеры, культурные обозреватели. После показа состоится встреча с создателями фильма. Вход на мероприятие по аккредитации.

Семейная картина «Водяная» по мотивам произведений Каюма Насыри и Габдуллы Тукая выходит в широкий прокат 14 марта. Впервые фильм, полностью созданный татарстанскими кинематографистами, будет показан на всей территории России и за рубежом. Первая презентация проекта состоялась на Московском международном кинофестивале (ММКФ), а российская премьера «Водяной» прошла на престижном национальном фестивале «Окно в Европу». Права на международный показ фильма уже приобрели Индия и Китай. Кроме того, фильм «Водяная» впервые в истории татарстанского кино будет представлен в интернет-магазинах iTunes и GooglePlay, в онлайн-кинотеатрах МТС, Билайн и Мегафон, а также в крупнейших интернет-сервисах Megogo, Ivi, TVZavr, Amediateka и др.

Главные роли в фильме исполнили дети, шестилетняя Екатерина Барыкина и одиннадцатилетний Николай Невзоров. Также в фильме «Водяная» снялись известные татарстанские актеры Фанис Зиганшин, Ильдус Габдрахманов, Гузель Шакирзянова, Юлия Захарова. Очень яркую роль сыграла актриса театра им. Г. Камала Нафиса Хайруллина, также известная российскому зрителю по сериалам «Ясмин» и «Золотая орда».

Автором сценария и режиссером фильма выступил Алексей Барыкин – лауреат международных кинофестивалей, призер Гильдии киноведов и кинокритиков России. В 2018 году Барыкин был выдвинут на премию «Золотой орёл» за фильм «Осанна». В Татарстане режиссёр также известен по картинам «Семейные хлопоты», «Айсылу» и «Заступница», которые запомнились громкими премьерами и успешной прокатной историей.

Фильм снят при финансовой поддержке президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова и зеленодольского фонда «Ника».

Аккредитация на пресс-показ фильма по телефону: 89372850121 (Лиана Абзалова)