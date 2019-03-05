Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша События В Казани пройдет пресс-показ фильма «Водяная»

В Казани пройдет пресс-показ фильма «Водяная»

5 марта 2019 15:47 Проверено редакцией
В Казани пройдет пресс-показ фильма «Водяная»

11 марта в 15.00 в кинотеатре «Мир» (ул. Достоевского, 30) состоится предпремьерный показ фильма «Водяная» («Су Анасы»). На мероприятие приглашаются представители СМИ, блогеры, культурные обозреватели. После показа состоится встреча с создателями фильма. Вход на мероприятие по аккредитации.

Семейная картина «Водяная» по мотивам произведений Каюма Насыри и Габдуллы Тукая выходит в широкий прокат 14 марта. Впервые фильм, полностью созданный татарстанскими кинематографистами, будет показан на всей территории России и за рубежом. Первая презентация проекта состоялась на Московском международном кинофестивале (ММКФ), а российская премьера «Водяной» прошла на престижном национальном фестивале «Окно в Европу». Права на международный показ фильма уже приобрели Индия и Китай. Кроме того, фильм «Водяная» впервые в истории татарстанского кино будет представлен в интернет-магазинах iTunes и GooglePlay, в онлайн-кинотеатрах МТС, Билайн и Мегафон, а также в крупнейших интернет-сервисах Megogo, Ivi, TVZavr, Amediateka и др.

Главные роли в фильме исполнили дети, шестилетняя Екатерина Барыкина и одиннадцатилетний Николай Невзоров. Также в фильме «Водяная» снялись известные татарстанские актеры Фанис Зиганшин, Ильдус Габдрахманов, Гузель Шакирзянова, Юлия Захарова. Очень яркую роль сыграла актриса театра им. Г. Камала Нафиса Хайруллина, также известная российскому зрителю по сериалам «Ясмин» и «Золотая орда».

Автором сценария и режиссером фильма выступил Алексей Барыкин – лауреат международных кинофестивалей, призер Гильдии киноведов и кинокритиков России. В 2018 году Барыкин был выдвинут на премию «Золотой орёл» за фильм «Осанна». В Татарстане режиссёр также известен по картинам «Семейные хлопоты», «Айсылу» и «Заступница», которые запомнились громкими премьерами и успешной прокатной историей.

Фильм снят при финансовой поддержке президента Республики Татарстан Р.Н. Минниханова и зеленодольского фонда «Ника».

Аккредитация на пресс-показ фильма по телефону: 89372850121 (Лиана Абзалова)

Олег Скрынько
Олег Скрынько
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Теперь даже тёртые кабачки после морозилки не превращаются в кашу: секрет узнал у звезды «Битвы шефов»
«Обои – это скучно и неинтересно»: от камня до дерева – 7 уникальных альтернатив, которые вскоре заменят их навсегда
Хватит лепить треки на натяжные потолки: вот несколько новых трендов на освещение — будут актуальны еще 25 лет
«Не читайте до обеда советских газет, лучше пройдите тест»: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свежей прессой
«Я на солнышке лежу, я тестик прохожу»: 5 актеров прикорнули загорая — узнаете из какого фильма сцены?
7 российских сериалов так хороши, что перестаешь ругать наше кино: №1 даже напоминает «Игру в кальмара»
В этом детективе по Агате Кристи всего 3 серии, а он «на голову выше» многих: не поверите, но его снял Доктор Хаус
Пока на НТВ фанатеют по Брагину из «Первого отдела», на ТВ-3 обожают еще 4-х героев: от «нереально классного» до «мачо»
Этот британский мини-детектив зовут «ядерной смесью»: вышел 10 лет назад, но так крут, что можно осилить за день
Детективов много, но этот с Паламарчуком и оценкой 8.0 «стоит посмотреть»: «сюжет лихо закручен, а дуэт супер»
От любви до ненависти один шаг, а до теста еще ближе: угадайте 6 фильмов СССР по цитате об отношениях
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше